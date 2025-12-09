Nehoda u Staroviček se stala kolem 9. hodiny. „Řidič (31) dodávky Iveco se poblíž Staroviček nevěnoval řízení a narazil zezadu do kamionu stojícího v koloně. Záchranáři jej po ošetření na místě převezli do nemocnice,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Podle mluvčí záchranářů Michaely Bothové šlo o těžké zranění.

Obdobná havárie se stala v odpoledních hodinách u Velkých Němčic. „Řidič (33) dodávky Mercedes se pravděpodobně nevěnoval řízení a zezadu narazil do kamionu, který zastavil ve vznikající koloně. Řidič dodávky srážku nepřežil,“ uvedl Malášek.

Dálnice byla v obou případech ve směru na Brno po dobu vyšetřování nehody neprůjezdná, jezdilo se odklonem. Tvořily se pomalu jedoucí kolony.

