Čecha v Alpách těžce zranil mladý lyžař: Z místa střetu ujel
V rakouských Alpách v pondělí při lyžování utrpěl těžké zranění 42letý Čech poté, co do něj narazil jiný lyžař. Ten z místa střetu ujel a policie po něm pátrá, napsal portál Kronen Zeitung.
Neštěstí se stalo krátce po poledni ve středisku Thurntaler u tyrolské obce Sillian nedaleko hranic s Itálií. Do Čecha na červené sjezdovce vrazil mladý lyžař ve věku asi 13 či 14 let. Podle policie místo nehody opustil bez zanechání kontaktních údajů.
Čecha s vážným zraněním ramene ošetřili zdravotníci ještě na sjezdovce, poté ho převezli do nemocnice ve městě Lienz.
Video Záchranná akce v Alpách (27.11.2025)
