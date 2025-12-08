Čecha v Alpách těžce zranil mladý lyžař: Z místa střetu ujel

Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia.cz)
8. prosince 2025 
8. prosince 2025
21:59

V rakouských Alpách v pondělí při lyžování utrpěl těžké zranění 42letý Čech poté, co do něj narazil jiný lyžař. Ten z místa střetu ujel a policie po něm pátrá, napsal portál Kronen Zeitung.

Neštěstí se stalo krátce po poledni ve středisku Thurntaler u tyrolské obce Sillian nedaleko hranic s Itálií. Do Čecha na červené sjezdovce vrazil mladý lyžař ve věku asi 13 či 14 let. Podle policie místo nehody opustil bez zanechání kontaktních údajů.

Čecha s vážným zraněním ramene ošetřili zdravotníci ještě na sjezdovce, poté ho převezli do nemocnice ve městě Lienz.

