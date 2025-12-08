Hrůza na Tenerife: Velká vlna zabila slovenské turisty
Tři oběti si vyžádala velká vlna na ostrově Tenerife. Mělo se jednat o turisty ze Slovenska a Itálie. Další tři osoby utrpěly zranění. Úřady Kanárských ostrovů varovaly, že celý víkend budou na všech ostrovech tohoto souostroví nebezpečně velké vlny.
Tři lidé zemřeli na španělském ostrově Tenerife poté, co je smetla velká vlna. Mělo se jednat o turisty ze Slovenska a Itálie. Potvrzenou obětí je žena (†55), jeden identifikovaný muž (†35) a druhý muž, jehož věk zatím není známý.
Další tři lidé utrpěli zranění, informovala v neděli agentura AFP s odvoláním na úřady na Kanárských ostrovech. Ty předtím varovaly, že celý víkend budou na všech ostrovech tohoto souostroví včetně Tenerife nebezpečně velké vlny. Jedna ze zraněných prodělala zástavu srdce, záchranáři ji oživili a převezli do nemocnice, informoval deník Nový Čas.
Neštěstí se stalo v lokalitě Isla Cangrejo, kde se lidé koupou v přírodním skalnatém bazénu, který od moře odděluje zeď. Ve Španělsku je díky svátku prodloužený víkend a velké množství lidí vyrazilo do turistických oblastí včetně Kanárských ostrovů.
Úřady přitom varovaly, že vlny se mohou zvedat do výšky dvou až tří a půl metru. Lidé podle nich neměli riskovat koupání ani fotografování či natáčení v těsné blízkosti vln.
Selfíčka se vydařily , čumilové