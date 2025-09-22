Zpráva ze záhrobí: Mladíka vyděsila textovka od rok zesnulého kamaráda!
Britský mladík Jay Slater se v létě 2024 ztratil na slunném Tenerife. Okolnosti zmizení byly velmi podivné a po mladíkovi skoro měsíc pátraly desítky záchranářů. Ani nazvdory ohromné snaze se ho bohužel nepodařilo najít živého, zemřel zřejmě po pádu do rokle. Jednoho z přátel, kteří s ním na dovolené na Kanárských ostrovech byli, nedávno vystrašila smutná poslední zpráva od Jaye.
Zednický učeň Jay se loni v červnu vydal na dovolenou se svými kamarády do víru turistického ráje ostrova Tenerife. Šlo o jeho první zahraniční výpravu bez rodičů. Během série večírků, za kterými se mladí lidé na Kanáry vydali, však Slater záhadně zmizel. Jeho rodina svolala obrovskou pátrací akci, která trvala více než měsíc.
Kvůli vysoké medializaci případu se internet zaplnil konspiračními teoriemi o únosech, vraždách i útěcích od rodiny. Nic z toho se však neukázalo jako pravda. Pátrači našli Jayovo tělo 17. července. Zřítil se do rokle hluboké asi 25 metrů, když se snažil dojít pěšky zpět na své ubytování. Večer předtím byl na hudebním festivalu a noc strávil s neznámými muži, které tam potkal. Jejich ubytování však od toho Jayovo bylo velmi daleko. Jay si myslel, že vzdálenost zvládne ujít. Bohužel však přecenil své síly a po cestě se mu vybil telefon, takže se navíc ztratil.
V dokumentu, který má v blízké době vyjít, poprvé od tragického konce pátrání promluvila i Jayova rodina. Maminka Debbie například popsala smutnou chvíli, když poprvé zapnula synův telefon. „Okamžitě jsem od jeho kamaráda Brada dostala zprávu, jestli používáme Jayův mobil,“ popsala pro deník The Sun. „V jeho Snapchatu byla neposlaná zpráva, která asi byla někde v éteru a doručila se, když jsme telefon zapnuli,“ pokračovala. Kamarád Brad se o poslední vzkaz od Jaye s rodinou podělil. V jejich žalu jim to však nejspíš nepomohlo. „Stálo tam: Hele, asi to nezvládnu. Zřejmě věděl, že nemá moc velkou šanci na přežití,“ řekl.
Maminka Debbie ani po roce od tragédie nebyla schopná vybalit Jayův kufr. V měsíci před nálezem i v uplynulém roce se rodina stala obětí celé řady internetových trollů a nenávistných komentářů. Když například rodina dojela na ostrov, aby se zapojila do pátrání, dostala Debbie podivnou anonymní zprávu. „Varujeme tě jednou a naposledy, tvůj syn se už nevrátí. Dlužil nám fůru peněz,“ stálo v ní prý. A tím to prý neskončilo. Internetoví detektivové celý proces pro rodinu velmi znepříjemnili. „Bylo to hrozné utrpení. A všichni ti youtubeři a tiktokeři to ještě mnohem zhoršili,“ řekla.
