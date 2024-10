Tajemnou smrt mladíka v dovolenkovém ráji obestírají konspirace: Vím, proč šel vstříc smrti, tvrdí detektiv

Williams-Thomas sdělil, že kolem případu se vyrojilo obrovské množství dezinformací. „Některé informace, které se ke mně v prvních dnech dostaly, nebyly přesné a potřeboval jsem je ověřit. Tento případ se dostal na titulní stránky po celém světě a začal si žít vlastním životem. Lidi fascinoval a v důsledku toho vznikla spousta konspiračních teorií,“ uvedl podle britského deníku Daily Mail detektiv.

K rozšířeným fámám patřilo, že se Jay stal obětí zločineckého gangu poté, co ukradl jednomu z jeho členů hodinky. Mladíkovu zdrcenou matku Debbie zahltili internetoví trollové tisíci zpráv, fotek a videí s údajným mučením Jaye či jeho jako rukojmí. „Nemám slov, tito jedinci jsou nemocní,“ komentovala to Debbie se slzami v očích.

Proč a kam šel?

Konkrétní zjištění ale Williams-Thomas neprozradil. „V tuto chvíli si to nechám pro sebe. Možná je odhalím, až bude ten správný čas. Musím být velmi opatrný,“ řekl. V zápětí to od některých sledujících schytal. „Více jak čtyři minuty tlachání o ničem,“ uvedli někteří z diskutujících. Jiní se jej ale zastávali, že se snaží přinést odpovědi ztrápené rodině.

Otázkou tak stále zůstává, proč Jay odešel brzy ráno z ubytování. Den před tím navštívil koncert a do domu přišel se dvěma muži, z nichž jeden byl odsouzený drogový dealer. Mladík se vydal na cestu sám, asi po půl hodině sešel ze silnice do terénu. Později volal své kamarádce Lucy, že má téměř vybitý mobil a potřebuje vodu. Poté se po zednickém učni slehla zem.

Matka: Ať řekne, co ví

„Pokud něco ví, přeji si, aby to řekl. Jinak si budou lidé myslet, že je to jen kvůli publicitě. V noci jsem nemohla vůbec spát, protože poté, co prohlášení zveřejnil, se opět začali ozývat trollové,“ povzdechla si Jayova matka s tím, že číst nechutné příspěvky o údajném mučení syna ji velmi trýzní.

Dodala, že detektivův post ji vrátil o „milióny kroků zpět“. „Na vteřinu jsem si říkala, že by mohl mít něco nového, ale teď mi to připadá jen jako trik ke zvýšení publicity,“ uvedla pro Daily Mail Debbie.

Dojemné loučení

Jay Slater se ztratil v polovině června v členitém terénu soutěsky Masca. Jeho tělo našli záchranáři po dlouhých 29 dnech. Mladík nepřežil pád do rokle. Na pietním místě, které rodina vytvořila nedaleko místa, kde naposledy lokalizovali Jayův mobil, zanechala jeho máma Debbie dojemný vzkaz. „Navždy zůstaneš mladý a navždy budeš chybět,“ napsala.

V srpnu se pak blízcí a přátelé s mladíkem rozloučili v britském Accringtonu. Rodina všechny požádala, aby přišli v Jayově oblíbené modré a přinesli zemřelému po jedné jediné růži. Náklady na pohřeb pokryla sbírka, rodina poté založila další, na podporu rodin Britů ztracených v zahraničí.