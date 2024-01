Bronson (†2) po náhle smrti otce zůstal doma sám: Po několika dnech zemřel hlady a žízní

V anglickém městě Skegness 9. ledna zemřel na následky dehydratace a hladu teprve dvouletý Bronson Battersby. Podle informací tamních médií se tak stalo poté, co jeho otec Kenneth Battersby (†60) dostal infarkt a na místě zemřel. Chlapeček zůstal v domě zhruba dva týdny sám bez pomoci. Sociální pracovnice, která měla rodinu na starost, se snažila do domácnosti několikrát neúspěšně dostat a kontaktovala místní policii.

Naposledy byl prý otec ve spojení se svým sousedem. „Mockrát děkuji za péči, pro mě a Bronsona to znamená celý svět,“ stálo v SMS zprávě. Podle výsledků pitvy měl Kenneth zemřít zhruba dva dny poté v důsledku infarktu. Muž již v minulosti podobné srdeční příhody prodělal.

Z toho důvodu požádal místní sociální služby o pomoc. Přes svátky však nikdo nepojal podezření, že by se cokoliv mohlo stát. Až 2. ledna na místo dorazila sociální pracovnice. K jejímu překvapení jí však nikdo neodpovídal. Okamžitě proto zavolala policii.

Žena se o dva dny později vrátila, avšak opět se nikdo neozval a znovu tedy vše oznámila policii. Po několika dnech neúspěšných pokusů rodinu zkontaktovat se spojila s majitelem bytu, který jí poskytl od domu klíče. V úterý 9. ledna se tak pracovnici konečně podařilo dostat dovnitř. Na to, co spatřila, jí nikdo nedokázal připravit. Malý Bronson se ke svému mrtvému tatínkovi před smrtí naposled přitulil. „Policie byla informována o úmrtí 60letého muže a dvouletého dítěte v nemovitosti ve Skegness dne 9. ledna kolem 15:25. Vyšetřování bylo provedeno a úmrtí nejsou považována za podezřelá. Přesné kroky zapojených organizací budou analyzovány v nadcházejícím přezkumu a v této fázi by nebylo vhodné se k tomu dále vyjadřovat,“ prohlásila v článku The Guardian místní policie.

Matka chlapce Sarah Piesseová (43) ho údajně viděla naposledy ještě před Vánocemi. Bronsona měli spolu se svým bývalým partnerem ve střídavé péči. Podle sousedů byl Kenneth hodný muž, který se o svého syna snažil postarat, jak to šlo. Přesto měl však s výchovou velké potíže. Jestli došlo na straně místní policie, nebo sociálních služeb k pochybení je nyní předmětem vyšetřování.