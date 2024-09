Osmnáctiletý Nicholas vyvraždil v pátek 13. celou svou rodinu: Chladnokrevná vražda mámy a sourozenců

Idylická čtyřčlenná rodina, tak by Prosperovy z Lutonu ve Velké Británii popsala většina známých. Juliana (†48) byla okolím vnímána jako obětavá a laskavá matka, která by pro své ratolesti udělala cokoliv. Kyle (†16) měl ve škole mnoho přátel a stejně tak i jeho mladší sestra Giselle (†13). Ze společných fotek by člověk mohl říci, že všichni čtyři, včetně nejstaršího Nicholase, jsou nadmíru spokojení. Opak je však zřejmě pravdou...

Prosper v pátek 13. září během ranních hodin spáchal odporný zločin. Mladík své bezbranné sourozence i nebohou matku zastřelil. Na místo vzápětí dorazili strážníci, kteří v bytě zajistili střelnou zbraň. Krátce poté policie chlapce zatkla a následně obvinila z vraždy. Od té doby se před bytovou jednotkou hromadí vzkazy a květiny. Zemřelé oplakávají mnozí. „Naše myšlenky jsou především se třemi lidmi, kteří včera bohužel přišli o život, a jejich blízkými,” konstatoval pro SkyNews policista z jednotky pro závažnou kriminalitu Rob Hall.

Šok, který masová vražda vyvolala, je nepopsatelný. „Bude nám všem nějakou dobu trvat, než se vyrovnáme s tím, co se stalo," uvedla ředitelka školy, kterou Giselle navštěvovala.

„Ačkoli formální identifikace dosud neproběhla, nejbližší příbuzní těch, o nichž se domníváme, že zemřeli, byli informováni a jsou podporováni specializovanými důstojníky. Žádáme, aby byla v této nepředstavitelně těžké době respektována jejich soukromí,” dodal Hall. Prosper by měl stanout u soudu už v pondělí.