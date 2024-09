Odporná vražda modelky Kristiny: Manžel missku rozsekal, rozmixoval a rozpustil!

Kristina Joskimovicová (†38) se na modelingové scéně pohybovala už od roku 2003, kdy vyhrála místní soutěž krásy v severo-západním Švýcarsku. O pět let později, v roce 2008, se dokonce dostala do finále celostátního kola Miss Švýcarsko. Od té doby se věnovala trénování mladých talentů a pořádala workshopy pro začínající nadšence do módy.

Potkal ji však příšerný konec. Svědek nalezl její ostatky ve městě Binnigen. Hned další den policie zatkla jejího manžela, známého jen jako Thomas (41), který se k činu přiznal. Vyšetřovatelům řekl, že zpanikařil a proto rozsekal její tělo na kusy. Podle výsledků pitvy vrah použil ruční pilu, nůž a zahradní nůžky. Zbytky těla měl prý také rozmixovat ručním mixérem a rozpustit chemickým roztokem.

Pár spolu měl dvě děti. Událost šokovala všechny jejich přátele. „Vždycky mi přišli jako taková ta perfektní rodinka,“ řekla jedna ze jejich známých deníku Daily Star. Podle jiného z kamarádů si však pár procházel manželskou krizí.

Vyšetřovatele zarazila „kriminální energie“, kterou podezřelý Thomas působil. Projevil prý velmi nízkou empatii ohledně smrti své ženy. Policistům řekl, že ho napadla nožem a on se jen bránil.