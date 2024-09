Třemi ranami nože do zad ukončila život nevlastního dědy Zdeňka K. (72), který se jí snažil dostat z ulice a pomáhat jí vybudovat normální život. Marcela Č. (21), která od 14 let žije jako alkoholička a narkomanka na ulici, za to odpyká 10,5 roku vězení.

Tragédie se odehrála v Klatovech letos v březnu v bytě babičky, kam Marcela přišla s partnerem. Právě prarodiče jí pomáhali postavit se na vlastní nohy. Jenže ona i její partner museli dodržovat pravidla: Žádný chlast a žádné drogy.

„S Jirkou jsme žili na ulici. Strejdu jsem požádala, jestli bychom u nich mohli bydlet. Dovolil nám to, ale nastavil určitá pravidla včetně toho, že se nebudeme poflakovat a najdeme si práci. Vyžadoval také, abychom chodili domů střízliví a včas,“ uvedla podle serveru novinky.cz u soudu obžalovaná Marcela. Sama přiznala, že senior byl jediný, na koho se mohla s problémy obrátit.

Nerespektovali pravidla

Toho dne ale oba mladí přišli úplně „na šrot“. Nevlastní dědeček Marcely se kvůli tomu dostal do hádky s jejím partnerem Jirkou. „Když jsme večer přišli do bytu k babičce, tak si jen vybavuji situaci, kdy strejda natlačil Jirku na lednici a škrtil ho," uvedla a v předchozí výpovědi dodala: „Měla jsem strach, že Jirku zabije.“

To, že bere z kuchyňské linky nůž a bodá s ním seniora do zad, si prý nepamatuje. Zdeněk K. byl na místě mrtvý.

„Místo toho, aby se je snažila od sebe roztrhnout nebo jinak tomu konfliktu zabránit, tak vzala z kuchyňské linky třicet centimetrů dlouhý nůž a strýce, jak poškozenému říkala, zezadu třikrát bodla. Poté nůž pustila a z místa odešla, aniž by se zajímala o to, co s ním je,“ uvedla předsedkyně senátu Heleny Przybylová. Ji i jejího přítele později zatkli policisté.

Soud jí dal šanci

Podle znalců je mladá žena sice vysoce konfliktní, násilí je od dětství součástí jejího života, ale ještě není úplně zkažená a do budoucna s ohledem na svůj mladý věk může svůj způsob života změnit. „Trest jsme uložili na samé spodní hranici zákonné sazby a obžalované tak dali šanci se svým životem ještě něco udělat,“ uzavřela Przybylová. Bude na to na to mít více než deset let.

