V Klatovech v pátek ráno hořel byt v paneláku v Suvorovově ulici. Hasiči v něm pak našli ohořelou mrtvolu muže! Policisté hned na to vyhlásili pátrání po Ludmile K. (†58), která z místa činu odjela autem. Odpoledne ji našli oběšenou! Nejpravděpodobnější verzí se jeví, že žena zavraždila svého muže a pak spáchala sebevraždu!

„Lékařka konstatovala u jedné osoby velmi rozsáhlé popálení neslučitelné se životem,“ uvedla po dohašení požáru mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

„V půl páté ráno jsme přijali oznámení o požáru v bytě v Klatovech. Při ohledání v bytě byla nalezená mrtvá osoba. Soudní lékař ohledal tělo a shledal, že muž zemřel násilnou smrtí. Na místě je nyní několik policejních hlídek a výjezd kriminalistů," uvedli policisté na síti X. V souvislosti s tím pátrali polciisté po modrém volkswagenu, který měla řídit Ludmila K.

Dlouhodbé hádky

„Panuje důvodná obava, že by si mohla ublížit,“ napsala policie ráno na síti X. Obavy se naplnily.

„Při pátrací akci bylo z vrtulníku nalezeno hledané vozidlo. Několik metrů od vozidla pak byla bez známek života nalezena i hledaná žena. S největší pravděpodobností se jednalo o vraždu a následnou sebevraždu. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda, na případu dále pracují. Právní kvalifikace může být doplněna i o další trestné činy," uvedla mluvčí policie Dagmar Brožová. Podle informací serveru novinky.cz se měla oběsit.

Za rodinnou tragédií jsou patrně dlouhodobé partnerské neshody. Před požárem bytu lehla popelem i rodinná chata v nedalekém Hnačově.

Záchranáři k události vyslali výjezdové skupiny z Klatov a vůz pro řešení hromadného neštěstí. „Na místě se osoby částečně evakuovaly samy, kolegové si do péče vzali muže (40), a malou holčičku. Oba potřebovali kyslíkovou terapii a následně byli transportováni do Klatovské nemocnice. Pro ostatní osoby na místě byly zajištěné deky a tekutiny až do příjezdu evakuačního autobusu hasičského záchranného sboru,“ dodala mluvčí záchranářů Svobodová.

