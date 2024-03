Senior zavraždil exmanželku, postřelil muže, založil požár a spáchal sebevraždu: Šokující slova sousedů!

Jihočeští kriminalisté se od čtvrtka zabývají děsivým případem. V jednom z bytů v Předbořicích na Písecku policie objevila ženské tělo bez známek života. Po vraždě se její bývalý partner (†70) vydal do rekreační oblasti Radava, kde se pokusil zavraždit svého známého, který naštěstí střelbu přežil. Senior nakonec zapálil auto a oběsil se. Podle sousedů nebyl muž v Předbořicích moc oblíbený, a nebylo to navíc poprvé, kdy se podobného činu dopustil.

Ve čtvrtek večer policie vyjížděla původně k požáru vozu a chaty v rekreační oblasti Radava nedaleko Orlické přehrady. „U požáru byl zraněný senior, o kterého se postarali záchranáři. Měl ho napadnout a také požár založit jeho známý,“ popsal policejní mluvčí Miroslav Šupík. Muže měl postřelit sedmdesátiletý senior. Podle policie byly za vším dlouhodobé spory ve společném podnikání.

Požárem a pokusem o vraždu celý případ nekončí. Ještě před odjezdem na Radavu senior v obci Předbořice zavraždil svou exmanželku, se které i po rozvodu žil ve stejné domácnosti. „V místě, kde měl pobývat útočník, našli policisté zavražděnou ženu, družku hledaného muže. Jeho samotného pak policisté našli mrtvého nedaleko místa, kde založil požár. Po všech svých činech spáchal sebevraždu,“ ujasnil mluvčí.

Podle informací CNN Prima NEWS to nebylo ovšem poprvé, kdy se senior dopustil protiprávního jednání. V minulosti napadl svého o deset let staršího známého, za což strávil dva roky za mřížemi. Propuštěn byl v loňském roce. „Byla to jenom otázka času, kdy se to po jeho propuštění z vězení bude opakovat. A netrvalo to dlouho,“ popsal jeden z obyvatel Předbořic.

V rekreační oblasti na Radavě měl navíc senior údajně velké neshody s provozovatelem kempu. Podle TN.cz měl muži vrah škodit tím, že mu lil olej do bazénů. Místní také vypověděli, že senior v oblasti příliš oblíbený nebyl a nikdo s ním nechtěl mít nic moc společného.

Policie případ v současnosti vyšetřuje jako zvlášť závažný zločin vraždy, pokus o vraždu a sebevraždu. Kriminalisté se zajímají i o to, zda zbraň, kterou senior vraždil, měl legálně drženou. „Vyšetřování je však na samém počátku, proto jsou všechna uvedená fakta zatím jen verzemi, které je potřeba důkladně prověřit,“ dodal Šupík.