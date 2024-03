Ruskou kulturistku někdo u ní doma zapálil?! Podivný případ vyvolává spekulace..

Média nejprve přišla s verzí, že si Olga popáleniny způsobila sama. Odborníci ale už tehdy pochybovali o tom, že by si sama mohla způsobit popáleniny třetího stupně.

Podle aktuálních informací, které uvádí deník Daily Star byla bývalá mistryně světa a Evropy v den záhadného incidentu povýšena do čela federace kulturistiky v regionu Rjazaň. Svůj úspěch prý doma slavila. Zapálila si cigaretu o varnou desku a ztratila nad situací kontrolu. Měly jí začít hořet vlasy, které se snažila uhasit.

Údajně ihned vyhledala pomoc sousedky, která zavolala hasiče, policii i záchranku. Posléze byla Olga převezena do nemocnice. Utrpěla vážné popálení krku, paží a obličeje. Každopádně nově se v médiích vyrojily další pochybnosti o tom, že by si zranění zavinila Olga sama. Požár na to měl být příliš velký. Ve hře je tedy i možnost, že do celé záležitosti byla zapletena další osoba. Na sociálních sítích o svém zdravotním stavu žena zcela mlčí.