Krvavé drama na Písecku: Senior zavraždil exmanželku, zapálil auto a oběsil se

Mluvčí policie Miroslav Šupík uvedl pro ČTK, že kvůli případu do terénu vyrazila kromě písecké policejní hlídky také zásahová jednotka. Šupík uvedl, že nepředpokládá, že by ještě ve čtvrtek policie k tragické události zveřejnila podrobnosti. Kriminalisté zatím ani neupřesnili, zda mrtvé nalezli v chatě, nebo v autě. „Nikomu by však již nemělo hrozit žádné nebezpečí,“ uvedl mluvčí.

Serveru Novinky.cz sdělil zdroj obeznámený ze situací, že senior měl zastřelit bývalou manželku, postřelit dalšího muže, který se zřejmě snažil běsnícího útočníka zastavit. Senior pak měl založit požár a oběsit se. Postřelený skončil v nemocnici.