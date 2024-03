Slavná Kagney Linn Karterová (†36) se zastřelila: Pravda, proč točila porno!

Úspěšná a oblíbená pornoherečka Kagney Linn Karterová začala svou kariéru na počátku tisíciletí. Natočila přes 300 filmů pro dospělé a objevila se i v parodii na známý hollywoodský snímek Mlčení Jehňátek.

Před několika dny ale fanoušky z celého světa zasáhla zpráva o její smrti. Šestatřicetiletá Karterová si ve svém domě v americkém Cuyahoga County vložila zbraň do úst a zmáčkla spoušť. Bez známek života ji v budově 15. února našla její vlastní matka, která na místo následně zavolala policii a záchranáře.

„Dnes jsem se dozvěděl smutnou zprávu. Zemřela herečka Kagney Linn Karterová. V roce 2012 mi bylo ctí s ní udělat rozhovor pro dokument BBC. Byla neuvěřitelně milá, pozorná a upřímná. Myslím na ni. A myslím také na její rodinu,“ vyjádřil se ke skonu slavné pornoherečky novinář Louis Theroux.

Právě on s úspěšnou pornoherečkou v roce 2012 natočil dokument z cyklu Soumrak pornohvězd. V něm se Karterová svěřila, co ji k práci v branži vlastně vedlo. „Můj otec byl celý život ve vězení, pak měl velký problém s drogami,“ popsala tíživou rodinnou minulost. Vzápětí ale Karterová dodala, že do porno průmyslu vstoupila, protože to tak cítila. „Každý má své problémy. Já jsem se k pornu dostala proto, že jsem se mu chtěla věnovat,“ vysvětlila Američanka.

Důvodem, proč točila lechtivé scény s cizími muži, byly dle jejích slov peníze. „Všechno, co se kdy rozhodnu udělat, dělám jen proto, abych nám zajistila lepší budoucnost. Pořád na ni myslím,“ přiznala žena 12 let před svou smrtí.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.