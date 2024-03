Vraždil Tomáš (†33) pod vlivem alkoholu a drog? Konopí z beránka vlka neudělá, říká adiktolog Miovský

Velká slova podpory se po sobotním provalení celé hrůzy snesla na účet otce mrtvé holčičky. Právě ta zemřela spolu s mámou Lindou a svým starším nevlastním bráchou rukou Tomáše.

„Vždyť to víš, jak obě dvě děti vždycky plakaly, že tam nechtějí být, že je Tomáš zlej. Ty jsi byl nejlepší táta pod sluncem. Jenom s tebou byli opravdu šťastný,“ píší bývalému partnerovi mrtvé Lindy přátelé. Tomáše, který po krutém činu spáchal sebevraždu, pak někteří nazývají feťákem.

Na jeho sklon k užívání marihuany upozornil na sociální síti právě bývalý partner Lindy pan Jiří. „Až bude zase někdo, prosím, lobovat za uzákonění marihuany a jiného svinstva, prosím, vzpomeňte si na tuto fotografii. Jsou to moje děti, 5 a 7 let, které včera našli i s jejich mámou. Zabil je její přítel a otec chlapečka. Který také hulil a pěstoval a občas si dal nějakej gram,“ napsal na facebooku. Z jeho slov je cítit, jakou bolest prožívá. Mohla marihuana skutečně stát za děsivým činem? Nebo to byl spíše alkohol?

Adiktolog Michal Miovský | Tonda Tran

Agrese jde ven

Konopné drogy podle předního českého adiktologa Michala Miovského výrazně mění prožívání a psychiku člověka, a to jak z hlediska akutní intoxikace, tak z hlediska dlouhodobého užívání, včetně postupné proměny chování a reagování.

„Když má někdo dispozici k vysoce agresivnímu chování, tak to konopí může pomoci, aby agrese šla ven. Nicméně je naprostý nesmysl, že by konopné látky »z beránka udělaly vlka« - protože jejich účinek na chování člověka je přesně opačný. Významně snižují agresivní projevy a jejich užívání obecně vede spíše k pasívnímu chování a většímu ponoření do sebe, než řešení okolí,“ vysvětluje pro Blesk přednosta Kliniky adiktologie pražské Všeobecné fakultní nemocnice Michal Miovský.

Vliv alkoholu

Podle adiktologa je potenciál účinku konopných drog z hlediska násilné trestné činnosti podružný a nesnese srovnání, a to ani vzdáleně, s alkoholem nebo pervitinem, které jsou pro násilnou trestnou činnost v podstatě jedny z nejvíce nebezpečných látek.

„To platí jak pro akutní intoxikaci, tak pro dlouhodobé užívání. Pokud někdo dlouhodobě užívá alkohol, pak tento faktor hraje z hlediska násilné trestné činnosti klíčovou roli a vliv konopí, je za těchto okolností zanedbatelný a nemá k tomu vztah. Takové propojení je v podstatě projevem prostého lidového stereotypu bez jakékoli faktické opory,“ uzavírá Michal Miovský.