Vražda mámy a dvou dětí v Hořovicích: Sousedé promluvili o konfliktech a alkoholu!

Záchranné složky v sobotu 24. února zasahovaly ve středočeských Hořovicích. Sousedé si stěžovali, že z jednoho z tamních bytů vychází zápach. Hasiči proto na žádost policie byt otevřeli a uvnitř následně objevili tělo Lindy a dvou malých dětí. „Podle ohledání těl měla žena s dětmi zemřít násilnou smrtí,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Policisté následně začali pátrat po Lindině partnerovi Tomášovi, jehož tělo nakonec objevili na Břeclavsku v ubytovacím zařízení. Podle informací serveru Extra.cz měl muž žít v bytě s těly týden!

Sousedé pro server CNN Prima News uvedli, že dvojice měla mezi sebou neshody. Muž měl na svou partnerku žárlit a zároveň prý holdoval alkoholu. „Je to hrozné, že se tyhle věci dějí,“ uvedla jedna ze sousedek. „Byli normální, slušní. Nevypadali, že by mezi nimi byly problémy,“ dodala další.

„Bydlím jen kousek od tragédie, která se v Hořovicích stala,“ napsal na Facebook Jan Skopeček, místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda středočeské ODS. „Je to šílené, zlo se často děje blízko nás, aniž bychom to byli schopni jakkoliv předvídat. Chlap, který zabije partnerku, je samozřejmě zločinec nehodný úcty, ale zabít malé děti, které opravdu za nic nemůžou? To dokáže jen lidská zrůda,“ dodal. Celé Česko je z obrovské tragédie v šoku. „Strašné," stojí v komentáři po příspěvkem.

Slova otce dětí

Soustrast lidé vyjadřují i pod komentářem otce zavražděných dětí. „Až bude zas někdo prosím lobovat za uzákonění marihuany a jiného svinstva, prosím vzpomeňte si na tuto fotografii,“ napsal na Facebooku otec dětí. „Jsou to moje děti 5 a 7 let, které včera našli mrtvé i s jejich mámou. Zabil je její přítel a otec chlapečka. Který taky jen hulil, pěstoval a občas i dal nějakej gram,“ uzavřel.

„Jsem v totálním šoku, Jirko. Co prožíváš ty, si nedokážu ani představit. Tohle nejsem schopná pobrat. Upřímnou soustrast a aspoň virtuálně objímám,“ napsala pod komentář jedna z komentujících. „Nemám slov. Tohle je fakt strašný. Moc nás to mrzí. Bude to velmi těžké. Drž se, kamaráde,“ píše další. „Jirko, kamaráde, toto by mě ani ve snu nenapadlo. Drž se a upřímnou soustrast na to není, co víc napsat,“ dodal další.