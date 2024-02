Trojnásobná vražda mámy a dvou dětí v Hořovicích. Vrahovi vzkazovala: Cítím se vedle tebe v bezpečí!

Dveře bytu ve středočeských Hořovicích otevřeli v sobotu hasiči na žádost policie. Sousedé z domu si stěžovali na zápach, který se z něj linul. Na místě pak muži zákona našli mrtvou Lindu, jejího syna (†7) i dceru (†4). „Podle ohledání těl měla žena s dětmi zemřít násilnou smrtí,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Břeclavská záhada

Podezřelým z hrůzného činu se okamžitě stal partner zavražděné Tomáš, který zmizel a nebyl k zastižení. Včera dopoledne vyšetřovatelé oznámili, že byl ve spolupráci s kolegy z Jihomoravského kraje nalezen bez známek života v ubytovacím zařízení na Břeclavsku. Proč zrovna tam, 300 kilometrů od místa činu? Měl k lokalitě nějaký vztah? Nebo se rozhodl utéct, cestou si uvědomil, co vlastně spáchal, a odsoudil se sám?

Falešné zprávy

Kdy přesně maminka s dětmi zemřely, není zatím jasné. Podle informací serveru Extra.cz měl muž žít s mrtvými v bytě týden. Zároveň údajně posílal z mobilu zavražděné ženy jejím rodičům zprávy, aby si mysleli, že je vše v pořádku. Policie to ale na dotaz Blesku označila za spekulaci. Nechtěla ani komentovat, jak tři oběti tragédie zemřely.

Prchal ozbrojen?

Podle informací Blesku však policejní hlídky byly při vyhlášení pátrání po pachateli varovány, že může být ozbrojen střelnou zbraní. Což může znamenat, že vlastnil zbrojní průkaz, ale také to, že přinejmenším jedna z obětí byla zastřelena. Sousedé včera mluvili i o tom, že přinejmenším jedno z dětí bylo uškrceno. Informace o zbrani policisté také odmítli potvrdit.

Vytvořila zamilované video: Budujeme svůj svět

Motiv děsivého mordu zůstává záhadou. Podle sousedů šlo o spořádanou rodinu, hádky z bytu neslýchali. Podle sociálních sítí byl vztah mezi Lindou a Tomášem přinejmenším do loňského prosince idylický. Žena dokonce vytvořila zamilované video, podbarvené písničkou od zpěvačky Lenny, v níž zní: „Nikdy už to nebude tak jako dřív. Teď se vedle tebe můžu cejtit v bezpečí. Budujeme svět, co nikdo nezboří. Moje srdce pro jinýho nehoří.“ A Tomáš jí odpovídal: „Děkuji, lásko, jsi a vždy pro mě budeš to nejlepší, co mám. Miluju tě a nikdy tomu nebude jinak.“ Co se asi během pouhých dvou měsíců tak strašlivě změnilo?!

Zlověstné vyznání lásky: Budeš moje navždy

Tomáš a Linda se už jednou rozešli. Spolu měli syna. Později si oba pořídili už s novými partnery ještě dcery. V roce 2022 se však k sobě vrátili. „Stará láska nerezaví, více bych to nerozváděl a budem rádi, když to každý bude respektovat... Nesuď člověka za jeho činy, když neznáš jeho příběh. Bývala jsi moje budoucnost, dělal jsem chyby a potom litoval, teď už vím, že budeš moje navždy, jen ty a já,“ napsal Tomáš na facebook. Nyní znějí jeho slova až zlověstně. Zároveň se na sociálních sítích stále vyznával z lásky ke svým dětem, o nichž psal, že jsou to nejdůležitější. Zemřít měl i syn, jehož měl s Lindou, a její dcera. Tomášova druhá dcerka byla v tu dobu naštěstí s matkou...