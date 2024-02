Rodinné krveprolití v Hořovicích: Otec zavražděných dětí promluvil!

Video V bytovém domě v Hořovicích byla nalezena tři mrtvá těla - Aktu.cz Video se připravuje ...

Celé Hořovice se v neděli ponořily do smutku poté, co vyšlo najevo, že v nich došlo k trojnásobné vraždě. Zemřela maminka dvou dětí i se svými potomky. Podle všeho vraždil její partner Tomáš, který se potýkal se svými démony. Měly to být alkohol a drogy. Tomáš měl s Lindou syna, ale jejich vztah krachnul. Později s jinou ženou zplodil dceru.

Žena však nechtěla zůstat sama a našla si nového partnera, se kterým počala své druhé dítě – dceru. Tento muž byl velkorysý a přijal jejího syna za svého. To mu nakonec způsobilo neskutečnou bolest. Linda se vrátila k Tomášovi a toxický vztah skončil krveprolitím. Ten, komu dala žena druhou šanci, se rozhodl vraždit.

Zamotané rodinné drama

Zabil svého syna, dceru muže, který si jeho dítě přivlastnil, i Lindu. S jejich mrtvolami pak údajně žil déle než týden, než se rozhodl ukončit svůj život. Policie po něm mezitím vyhlásila pátrání, ale to skončilo nalezením jeho mrtvoly. Muž, který se s láskou staral o jeho biologické dítě a svou dceru, nyní promluvil o svých bolestech na sociální síti.

„Až bude zase někdo, prosím, lobovat za uzákonění marihuany a jiného svinstva, prosím, vzpomeňte si na tuto fotografii. Jsou to moje děti, 5 a 7 let, které včera našli i s jejich mámou. Zabil je její přítel a otec chlapečka, který také hulil a pěstoval a občas si dal nějakej gram,“ napsal na facebooku. Z jeho slov je cítit, jakou bolest prožívá.

Vraždil kvůli marihuaně?

„Prosím, sdílejte, ať se to dostane k co nejvíc lidem. Třeba to někomu zachrání život,“ uvedl zlomený muž, jenž viní ze smrti svých dětí marihuanu, která podle něj změnila vnímání muže, který mu přebral ženu. K postu připojil i fotku obou zavražděných dětí. Policie se případem nadále zabývá. Hořovice se z této tragédie budou vzpamatovávat ještě hodně dlouho...