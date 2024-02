Brutální vražda těhotné modelky: Její tělo našli nacpané v lednici!

K otřesnému činu došlo 12. září minulého roku v centru města Los Angeles. Tehdy se na policii obrátila rodina Maleesy Mooneyové s prosbou, zdali by nejeli do jejího bytu a nezkontrolovali, zdali je v pořádku. Maleesa jim podle informací amerického deníku New York Post neodpovídala na zprávy. Po vstupu do jejího bytu policisty čekal otřesný nález. Podlaha byla od krve a následně našli její tělo v lednici.

Případem se začali zabývat kriminalisté. Vyšetřovatelé nyní oznámili, že v souvislosti s jiným případem byl ve městě Hopkins v americké Minnesotě zadržen Magnus Daniel H., který je rovněž podezřelým v případu vraždy Mooneyové. Policisté také oznámili, že proti Humphreymu bylo již vzneseno obvinění z vraždy a bude převezen z Minnesoty do Los Angeles.

Mooneyová pracovala jako realitní agentka v Beverly Hills. Do Los Angeles se přestěhovala měsíc před svou smrtí. Její sestra, zpěvačka Joudrin Paulinová, uvedla, že byla ve druhém měsíci těhotenství.