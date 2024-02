Několikahodinové martyrium i záhadné zmizení: Nejděsivější únosy Česka!

V červenci 2022 Soběslav K. a Ludvík E. Ch. z Havlíčkobrodska dvěma auty mezi Lipovem a Hrubou Vrbou zablokovali vůz účetní Jarmily P., která zrovna mířila do práce. Dvojice se jí snažila vytáhnout z auta, přičemž jí hrozili revolverem. Ve chvíli, kdy se v autě žena zamkla, Soběslav K. začal okénko u řidiče rozbíjet a dovnitř nastříkal dráždivý sprej. V ten moment však kolem projížděl Ford Focus a žena využila situace. Rychle přeběhla k projíždějícímu vozu a ze situace se dostala.

„Doznávám, že jsem ji zastavil a žádal jsem ji, aby jela se mnou. I to okno jsem rozbil, ujely mi nervy, na to jsem použil tu zbraň. Ale rozhodně nedoznávám, že bych ji chtěl unést a někam vozit, to by bylo hloupé. Potřeboval jsem jen dokončit faktury kvůli daním,“ vypověděl později u soudu Soběslav K. s tím, že jeho rodina měla nedořešený problém z minulosti s lesnickou firmou, kde žena pracovala. V rozsudku rovněž zaznělo, že se pachatelé chtěli dostat k 25 milionům korun. Soběslav K. dostal šest let a jeho kumpán dostal čtyři roky.