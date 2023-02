Vejšický s Rybkou unesli nevinného podnikatele: Po hodinách šílených útrap zemřel spoutaný v kufru auta

Bohužel to není jediný případ únosu, který kriminalisté v Pardubickém kraji kdy řešili. Naposledy šlo o případ, kdy dvojice unesla muže z jižní Moravy, odvezli ho na Svitavsku a několik dní mučili. Unesený později zemřel. Podobně brutální případ se stal i před 19 lety.

Plán krutého únosu, za kterým se skrývala touha po obohacení, se Milanu Vejšickému a Martinovu Rybkovi začal v hlavách tvořit už v roce 2003. Po více než v roce, v červu 2004, začali svůj plán dávat dohromady. Důvody? Vejšický měl finanční krizi, otec ho i s matkou vyhodil z domu. Rybka trpěl obdobnými problémy.

Sledovali ho

Na akci se tedy domluvili, Rybka souhlasil ale pod jednou podmínkou – unesený nesmí zemřít. Společně pak začali po zastavárnách shánět mobilní telefony a od července podnikatele Stanislava Brunclíka z Vysokého Mýta sledovat, píše iDnes.

Brunclíka sledovali jak u něj doma, tak i na prasečí farmě u Džbánova na Pardubicku. Měli připravené čtyři telefony, plynovou pistoli, paralyzér, pouta a diktafon, na který měl unesený Stanislav namluvit vzkaz pro svého otce. Rybka mu na papír napsal pokyny, ve kterých mimo jiné požadoval pět milionů korun. „Předem jsme vykopali u obce Tisová v lesním prostoru jámu o hloubce asi jeden a půl metru, kdyby náhodou dostal infarkt nebo podobně,“ popsal Vejšický, ani jeden zřejmě dopředu nezamýšleli, že unesený podnikatel zemře.

(Ne)Povedený plán

K únosu měli dobře vymyšlený plán. Na kraj silnice si stoupne Vejšický, který bude na oko stopovat projíždějící auta. S Brunclíkem se od vidění znal, a tak počítal s tím, že mu možná zastaví. Dále ho měl svést na místo, kde za nimi dorazil Rybka. Jenže měli smůlu, plán jim asi na pětkrát nevyšel, trvalo jim to 14 dní.

23. září pak z dálky sledovali Brunclíkovu farmu. Podnikatel po asi hodině vyjel, Vejšický posilněný dvěma pivy a vodkou si stoupl k cestě a skutečně mu Stanislav zastavil. Zeptal se ho, co tam dělá. „Odpověděl jsem mu, že mě průvodčí vyhodila z vlaku a že bych potřeboval hodit do Hrušové,“ popsal únosce. Akce se ale zkomplikovala ve chvíli, kdy Brunclík odmítl únosce hodit na přesné místo. Vytáhl proto pistoli, poručil mu ať zajede do lesa a připoutal ho k závoře. Po chvilce dorazil Rybka.

Podnikatel po výhružce injekční stříkačkou namluvil vzkaz pro otce, ve kterém po něm chtěl pět milionů korun jako výkupné. Spoutaného ho poté převezli do stodoly v Přívratech, kde ho zavřeli do kufru nepojízdné škodovky. Předtím mu píchli do hrudníku dvě injekce s lihem. Prý na uklidnění, byť se Brunclík nebránil ani nekřičel. Kufr pak zavřeli a zatížili cihlami. Asi deseti.

Ohromně trpěl

Po chvíli se jim ozval Stanislav Brunclík starší, otec uneseného. Do telefon mu jeden z únosců přehrál synův vzkaz a požadovali po něm pět milionů korun. „Okamžitě jsem se vrátil domů a svolal jsem rodinu. Po poradě jsme se rozhodli, že vyhovíme požadavkům a policii vynecháme. Obvolával jsem banky, které by mi mohly rychle poskytnout tak velkou sumu, ale zjistil jsem, že ten den bych dal dohromady maximálně 1,5 milionu korun,“ vypověděl Brunclík starší. Únosci ale chtěli víc peněz. Také ho nasměrovali k autu, kde byla taška s mobilem a dopisem. V tom stálo, že když nevyhoví, Standa to nepřežije a příště to mohou udělat i jeho dceři či vnoučatům.

Nakonec se spokojili se 2,5 miliony korun, které otec vyhodil z jedoucího vlaku ven do pole. Tou dobou byl ale jeho syn už pravděpodobně po smrti. Spoutaný ležel v malém kufru, bez jídla či pití a pořádného přísunu vzduchu. Rybka se na něj přišel podívat po dlouhé době, když šel na noční. Do kufru se ale nepodíval, na Brunclíka jen promluvil. Ten se ale neozval, a tak odešel.

Ráno ho objevili mrtvého. Podle znalců prožíval před smrtí těžký stres a muka, masivní panickou úzkost a psychické utrpení na hranici snesitelnosti. A to pravděpodobně po několik hodin. K tomu všemu byl bez vody, jídla, pohodlí a bez kontaktu s lidmi. Po několika hodinách umřel.

Když se únosci otci po vyhození peněz z vlaku v domluvený čas neozvali, konečně se obrátil na policii. Únosce Rybka se těla zbavil asi po týdnu, svlékl ho, umyl mu ruce. Pak ho odvezli do předem připraveného vykopaného hrobu u Tisové. Z peněz utratil asi 60 tisíc, Vejšický pak odhadem 400 tisíc, za které si koupil auto a foťák.

Výjimečné tresty

Dvojici policie po usilovném pátrání dopadla 5. listopadu, oba se přiznali a kriminalistům ukázali i hrob. „Byla to největší hloupost mého života, to sledování, plánování únosu jsem bral jako hru, nevěřil jsem tomu, že by to mohlo vyjít,“ řekl u soudu Rybka. Podle senátu krajského soudu jejich jednání stejně k smrti uneseného směřovalo. „O tom co vytrpěl mladý Brunclík, se nám ani nezdá. Musela to být hrůza a skutečná muka,“ podotkl předseda Jiří Vacek.

Dvojice u soudu dostala za vraždu výjimečné tresty. Martin Rybka 21 let, jeho kumpán Milan Vejšický 23 let. Podle soudu to byl čin velmi brutální a trýznivý. Před soudem se omlouvali i otci zavražděného. Rybka je od roku 2019 na svobodě.