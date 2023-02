Marek svého otce, bratra a sestru z duše nenáviděl. Projevilo se to na zuřivosti, s níž své oběti ubodal k smrti. Na akci se přitom dobře připravil.

Než si na nejbližší příbuzné vzal nože s čepelemi 25 a 19 centimetrů, nasadil si taktické rukavice. Chtěl mít jistotu, že mu zbraně z ruky nevyklouznou a bude moci dokonat své dílo. Tvrdí přitom, že původně chtěl zabít jen bratra.



Pro vraždu sestry se rozhodl dodatečně

Osudného dne 29. dubna 2022 vstal Marek už kolem šesté ráno. Čekal, až sestra Aneta odejde venčit psa. Pak se s oběma noži současně přiřítil do pokoje bratra Víta († 24), který seděl otočen zády na židli a okamžitě ho začal bodat do krku.

Video délka: 00:12.80 Video se připravuje ... Marek P. (30) z Kostelce na Hané se přiznal k brutální vraždě otce Jiřího (†57), bratra Víta (†24) a sestry Anety (†22). Nenáviděl je, protože se mu prý posmívali. Hynek Zdeněk

„Bratr se snažil bránit. Útočil jsem ale na něj, dokud se nepřestal úplně hýbat, i když už ležel na zemi,“ popsal šílenou scénu vrah. Otřesné běsnění a pokoj plný krve ho neodradil, naopak inspiroval k další akci. „Až v tu chvíli jsem se rozhodl, že Aneta (†22) bude vzápětí následovat,“ řekl před soudem.



Vřeštěla a kopala

„Vrátila se přibližně za 15 až 30 minut. Okamžitě jsem jí zaútočil na oblast krku. Strašně se bránila. Vřeštěla a kopala kolem sebe nohama,“ popisoval Marek. Proti běsnícímu monstru s dvěma dlouhými noži ale neměla sebemenší šanci. Dokázala přesto téměř nemožné, jednu ránu vykrýt tak, že si Marek vrazil nůž sobě do nohy.

To ho zřejmě natolik rozběsnilo, že zatímco Víta ubodal 80 bodnořeznými ranami, Anetě jich zasadil 104! Podle obžaloby umírala jeho oběť za zvlášť trýznivých okolností a stejně jako její bratr zemřela na vykrvácení.

Osvědčenou metodu útoku na krk následně Marek použil i na svého otce Jiřího (†57). Ten se snažil utéct, ale syn ho nemilosrdně ubodal před domem. Chtěl tak mít jistotu, že vraždu uvidí sousedé a zavolají policii. Pak už na ni jen čekal.



Přestat nechtěl

Když se soudkyně vraha zeptala, zda u kohokoliv ze zavražděných aspoň chvíli neuvažoval, že by přestal, tak s klidným hlasem odpověděl, že ne. Útok na krky vysvětlil tím, že se mu to zdálo jako nejslabší místo člověka. Dávaly mu jistotu, že příbuzné zabije.



Marek následně šokoval i s odpovědí na otázku, jaké má pocity po vraždě. „Je to lítost, že to zašlo tak daleko. Jinak nic. Dnes už bych to neudělal. Rozhodně to nestojí za ty důsledky,“ naznačil zřejmě očekávaný vysoký trest. Podle znalců netrpí žádnou psychickou poruchou, vykazuje ale schizoidní projevy, které se projevují ve ztíženém navazování kontaktaů a oploštělé emoční rovině.



Chovali se k němu prý hnusně

Marek jako důvod šíleného běsnění uvedl, že měl s otcem a zavražděnými sourozenci několik let velmi špatný vztah. „Chovali se ke mně hnusně. Jen mi nadávali, že jsem ostuda rodiny,“ řekl při výpovědi u soudu. Jediný, koho ušetřil, byla nejmladší sestra Natálie (18), kterou zavřel na záchod.



Pověstnou poslední kapkou byla podle vraha událost, ke které došlo dva dny před masakrem. Sestra Aneta Markovi přinesla dopis, ve kterém mu rodina dávala ultimátum, že se musí nejpozději 30. dubna do 23.59 vystěhovat z domu, jinak na něj zavolají strážníky.



Důvodem jejich příkré reakce bylo zjištění, že Marek krátce předtím prodal bez jejich vědomí svůj podíl v domě cizí osobě za 100 tisíc korun. Neměl tak na bydlení žádný nárok, navíc rodině hrozilo, že se k nim nastěhuje úplně cizí člověk.

Z celé rodiny zůstala sama

Ještě před šesti lety žila Natálie (18) v početné rodině s rodiči a čtyřmi sourozenci. Pak máma zemřela a nejstarší bratr spáchal sebevraždu.

O zbytek příbuzných se loni v dubnu „postaral“ její sourozenec Marek (30). Brutálním způsobem zavraždil nejen sestru Anetu († 22) a bratra Víta († 24), ale i otce Jiřího (†57).