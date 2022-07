K trojnásobné brutální a předem dobře promyšlené vraždě došlo koncem dubna v Kostelci na Hané v Olomouckém kraji. Devětadvacetiletý muž tady podle policie chladnokrevně a surově zabil svou sestru Anetu (†21), bratra Víta (†23) a otce Jiřího (†57). Ušetřil jen nejmladší sestru (17), kterou zamkl na záchodě.

Mladý muž si útok na své nejbližší předem naplánoval. Kriminalisty vyšetřování tohoto činu zaskočilo, zejména míra surovosti. K vraždě použil bojové nože s čepelemi o délce až 20 centimetrů, které mezi útoky brousil. Nejdříve zabil svého bratra, jeho tělo pak schoval za linku. Jakmile se z venčení psa vrátila jeho sestra, zaútočil i na ni.

Její tělo pak schoval do kuchyně. Následně v domě vytřel. Nejmladší sestru usmrtit nechtěl. Zamkl ji proto na záchodě, čímž se pojistil před tím, aby zavolala policisty. Následně zaútočil na svého otce, který se vracel z práce domů. Táta chtěl utéct, před domem ho ale útočník ubodal a následně se schoval v domě, kde čekal na policii.

Martin šel náhodou kolem

A tady do tragického příběhu vstupuje čtrnáctiletý Martin Hublara (14). Ten se v osudný den vracel od zubaře, když si před rodinným domem všiml zraněného staršího muže. Ačkoliv nevěděl, co se na místě dělo, rozeběhl se mu pomoci.

Okamžitě zavolal na linku záchranářů a podle jejich instrukcí až do příjezdu posádky u muže prováděl masáž srdce. Bohužel, život zraněného se mu nepodařilo zachránit.

„To, co se v Kostelci na Hané odehrálo, je obrovské rodinné neštěstí. Když jsem se o možnosti ocenit chlapce dozvěděl, neváhal jsem. Udělal totiž něco, co by nezvládl nejeden z dospělých. Zvláště v této konkrétní situaci. Pomoci druhému v nouzi by mělo být samozřejmé. Jenže ono není, a proto chci Martinovi poděkovat. Velmi si vážím toho, jak příkladně se zachoval,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Jen prošli kolem

Smutné na celé akci čtrnáctiletého Martina je fakt, že kolem něj podle starosty Kostelce na Hané prošlo několik lidí. Nikdo ale nezastavil a chlapci nepomohl. „Považuji to za automatické, tohle by měl udělat každý. Proto se mi zdá až nepatřičné, že mi za to, co jsem udělal, chce někdo poděkovat,“ řekl Martin.

„To, co se stalo, byla věc, která nás potkala nepřipravené. Ale ukázalo se, že se o syna bát nemusím. Myslím si, že si v životě i ve složitých situacích dobře poradí,“ doplnila matka chlapce Hana Hublarová. Za snahu zachránit lidský život byl hejtmanem oceněn.