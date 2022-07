Poslední a nejtragičtější útok Jiřího Dvořáka proběhl 29. června dopoledne. Maniak vešel, jako kdyby se nic nedělo, do pobočky Úřadu práce v Bělehradské ulici v centru Prahy. Jeho další obětí byla paní L., která mu před lety nepřiznala podporu, když mu v Aero Vodochodech neprodloužili smlouvu. Dvořák pak paní L. v roce 2016 poslal dopis, ve kterém ji vyhrožoval.

Byl to další člověk, se kterým měl Dvořák „osobní spor“ a chtěl se pomstít. Dvořák okolo 10:40 zaklepal na kancelář, kde seděla jeho oběť, paní L. a její kolegyně Jitka S. Připadalo jim to nezvyklé, do jejich kanceláře normálně veřejnost nechodila, paní L. vstala a šla ke dveřím. „Slyšela jsem, že paní L. řekla: ,Co si přejete?´ a asi ho poznala. Moc jsem ho neviděla, on nepromluvil, jen jsem slyšela výstřel. Napadlo mě, že je to nějaký šílenec, že jde vystřílet lidi na úřadě,“ uvedla Jitka S. u soudu.

Hned po výstřelu se skrčila a schovala pod stůl, Dvořák mezitím už odcházel pryč. „Paní L. mi ještě říkala, ať zavolám sanitku, že ji střelil do břicha. V tu chvíli se skácela k zemi a už nepřišla k sobě. Snažili jsme se ji podle instrukcí záchranky oživovat. Pak přijela záchranka, paní L. záchranáři odnesli do chodby,“ dodala Jitka S.

To už do kanceláře mířila i Gabriela F., nadřízená zastřelené úřednice. Slyšela divnou ránu, nikdo z kanceláře ve 4. patře ale nezvedal telefon, ona proto šla za kolegyněmi zjistit, co se stalo. Na schodech přitom potkala Dvořáka. „Potkala jsem muže, který mi řekl: ,Volejte policii, střílelo se.‘ Později jsem z fotografie od policie zjistila, že to byl pan Dvořák, poznala jsem ho hlavně podle vlasů,“ řekla.