Tereza H. se s chutí vrací do života: Odtajnila fotky i detaily z kriminálu

V pakistánské věznici strávila Tereza H. (26) kvůli heroinu nalezenému v kufru čtyři roky. Letos se konečně vrátila do rodné země a schovala se před světem. Koncem června ale otočila a otevřela se veřejnosti, když si založila nový instagramový účet. Na něm se snaží fanouškům přiblížit, jak strávila roky ve vězení. Pochlubila se i fotkami z výletů, které podnikla v Pákistánu po propuštění z vězení.

V listopadu loňského roku byla Tereza H. po čtyřech letech propuštěna z pakistánské basy a v dubnu se konečně mohla vrátit do Česka. Sama pobyt za mřížemi označuje jako „cestu smrti“. Po návratu do Čech se stranila zájmu veřejnosti, to se ale změnilo během minulého týdne, kdy pro magazín Reportér popsala, jak náročný život za mřížemi byl. Navíc si v pondělí založila účet na Instagramu, kde svým stále narůstajícím sledujícím ukazuje dousd nezveřejněné fotky.

„Ta Jižní Morava, je jistě krásná zem, osázená vinohradem!“ napsala Tereza ke snímku, na kterém stojí v poli a nasává atmosféru míst, o kterých za mřížemi jen tiše snila. Mimo českých scenérií se na sociálních sítích pochlubila i fotkami z výletu po Pákistánu. Uchvátily ji hlavně hory. „Na první pohled Buchlovské hory ale zdání klame. Tohle byl asi ten nejkrásnější pocit. Měla jsem celu 3x4 metry a najednou toto - svoboda, příroda, nádech a výdech,“ doplnila Tereza.

Usnout se samopalem? V Pakistánu běžnost!

Mimo hor ale českým sledujícím přiblížila i pakistánské zvyklosti. „Na fotce za mnou stojí securiťák a má v ruce zbraň. To je v Pákistánu úplně normální. Nejlepší je, když borec usne na židli, samopal v ruce a vy se bojíte projít kolem,“ uvedla bývalá vězeňkyně.

Tereza se ovšem pochlubila i poměrně osobními věci – deníčky, které si v base psala. „Deníčky byly taková moje zábava. Lepila jsem si do nich dopisy, fotky, psala seznamy knih, které jsem přečetla,“ komentovala snímky růžových sešitů Tereza. A svěřila se, že pobyt za mřížemi pro ni jako milovnici vepřového masa byl poměrně krušný. „Měla jsem úchylku na vystřihování a lepení jídla z časopisů, nad kterýma jsem po večerech slintala. Čtyři roky bez vepřového není žádná sranda,“ doplnila bývalá vězenkyně.

Předběhne Tereza H. Jiřího Kajínka?

Zavzpomínala i na Vánoce. Ty v posledních letech trávila v pákistánské base, nikdy ale nezapomněla poslat rodině alespoň malé dárečky. „Každé Vánoce v base jsem domů posílala vlastnoručně vyrobené dárky. Různá přání, napsané knihy, srdíčka na pověšení nebo šperkovnice vyrobené z krabiček od ubrousků,“ popsala. První „opravdové“ Vánoce oslavila s rodiči před pár dny. Na fotografii Tereza sedí u rozsvíceného stromečku, u kterého hoří svíčka a nechybí samozřejmě tašky s dárky.

Tereza také oznámila, že má aktuálně stabilní práci a nehodlá ze sebe dělat na internetu celebritu. Počet jejích sledujících a podporovatelů ale každým dnem stoupá. Je tak možné, že se Tereza překoná i zřejmě nejznámějšího bývalého vězně Jiřího Kajínka. Toho na sociální síti instagram sleduje přes 30 tisíc lidí a na jeho kanále na Youtube je to přes 50 tisíc fanoušků.