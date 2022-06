Tereza strávila za mřížemi v Pákistánu dlouhé čtyři roky. Šťastný den pro ni přišel 1. listopadu 2021, kdy soud přijal argumenty jejího právníka a zprostil ji všech obvinění. Celníkům se tento verdikt nelíbil a dělali jí značné problémy. Nakonec se však mladé Češce na jaře podařilo vrátit se domů. Nějakou dobu trávila v ústraní. Později souhlasila s několika rozhovory a v současné době si také založila profil na sociální síti.

Sama přiznává, že udělala velikou chybu, které lituje, ráda by však dál žila normálním životem. Kromě podporujících reakcí se ovšem dočkala i negativních komentářů. Kritikům Tereza v klidu a s nadhledem odpověděla, že každý má právo na svůj názor, a za pozitivní zprávy poděkovala.

Stojím nohama na zemi

„Pro ujasnění, udělala jsem v životě mnoho chyb. Živila se měsíc jako společnice, létala do neznáma za vidinou peněz. Nikdy mi nebylo řečeno, co v tom kufru je, kde to je a jaké je toho množství,“ uvedla. „10. 1. 2018 jsem se poprvé dozvěděla, co v kufru je. A věřte nebo ne, byla jsem překvapená,“ doplnila s tím, že čas bohužel nejde vrátit zpět a ona musí jít dál.

Odpověď měla i pro uživatele, kteří se podivují, že nepoznala, že má zavazadlo o devět kilogramů těžší. „Já jsem ani nepoznala, že jsem v base přibrala 11 kilo na váze,“ napsala.

Reagovala také na komentáře o tom, že založením sociální sítě a poskytnutím rozhovorů ze sebe dělá celebritu. „Pro rýpaly, práci už mám. A není to společnice ani dealerka. Nejde o nic ilegálního,“ dodala.

Webu Expres.cz Tereza prozradila, že nyní pracuje v pohostinství. „Nemám v plánu být nějakou influencerkou, stojím nohama na zemi, navíc by mě to ani nebavilo,“ dodala dívka. Na sociální síti chce ale otevřeně komunikovat s veřejností.