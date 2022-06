Jiří. P podle policie předjížděl jiné vozidlo, přičemž auto vedle sebe srazil a odhodil. „K tragické dopravní nehodě, při které se nepodařilo zachránit život řidiče (34) automobilu Audi R8, došlo ve středu krátce po osmé hodině ranní v obci Jičín. Podle prvotních informací k nehodě došlo při předjíždění, po kterém jedno vozidlo skončilo v poli a druhé narazilo do stromu,“ uvedla mluvčí policistů Lucie Konečná.

Jeho sporťák skončil doslova na kousíčky v poli u silnice, když se ještě předtím trefil do stromu. Milovník tuningu a rychlých aut byl na místě mrtvý. Řidič druhého vozu skončil v nemocnici.

Na sociálních sítích se dokonce objevila i fotografie rychloměru, jež ukazuje poslední rychlost před nehodou. Bylo na něm 260 km/h. Auto však bylo po nehodě hodně zdemolované, rychloměr tak může ukazovat jinou hodnotu.

Na internetu se vůči Jiřímu vyrojila vlna podpory, ale i nenávisti. „Byl to vůl a zaplatil za to,“ nebrala si servítky Nikola. „Kdyby ten druhý pán nepřežil, tak je z něj vrah, ale vy byste se toho vola dál zastávali,“ divila se.

Jak se zdá, Jiří byl svou rychlou a mnohdy bezohlednou jízdou známý. „Kdyby Chorche jezdil po městě osmdesát a ne 200, tak tady mohl ještě být. Je mi líto ženy a děcka. Jeho ne,“ napsal na facebooku André s tím, že mu majitele firmy, která se zabývala rychlými auty, líto není.

Táty a manžela se naopak zastal jeho kamarád Michal. „Je mi k zblití z lidí, z jejich nenávisti, moci soudit a ubližovat nejen na sociálních sítích, ale i formou SMS zpráv přímo manželce, kdy právě prožívá nejhorší chvíle,“ zoufal si na sociálních sítích. Jiřího prý dobře znal.

„Byl to zvláštní člověk, který žil svým jménem a především FB,“ napsal. Smrt mladého člověka a otce od rodiny je podle něj tragédie. „Tohle je třeba odlišit. Vždyť kdyby to dítě umělo číst, moc by mu to nepřidalo,“ dodal.

Jiřího žena Renata se ze smrti manžela zhroutila. „Prosím všechny o pochopení. Má rodina je v těžké situaci. Neposílejte mi žádost o přátelství. Neznám vás. Buďte lidi,“ apelovala po smrti svého milovaného.