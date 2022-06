Niece minulý měsíc smazala ze svého instagramového účtu, kde měla 4,2 milionu sledujících, skoro veškeré fotky. Už to musela být pro její fanoušky obrovská rána. To ale ještě netušili, co přijde. Waidhoferová byla minulý měsíc nalezena mrtvá ve svém domě kousek od Houstonu. „Niece si vzala život po dlouhém boji s duševními problémy,“ svěřil se jeden z jejích příbuzných.

Její život se přitom zdál být pohádkový. Dokonce našla muže, kterého si plánovala vzít. „Od našeho prvního rande jsem věděla, že tohle je muž, se kterým chci strávit zbytek života,“ chlubila se usměvavá sexbomba. Ke svatbě však nakonec nikdy nedošlo.

Co stálo za duševními problémy mladé krásky? Problémy vnadné influencerky se prohloubily v roce 2019, kdy zemřel její milovaný otec na rakovinu slinivky. U svých příspěvků na sociálních sítích byla často vystavována kyberšikaně. Nikdo ale nemohl tušit, kam až situace dospěje.

Její fanoušci pláčou. „Byla jednou z mých nejoblíbenějších modelek na Instagramu,“ zoufal si jeden z nich. „Psychické zdraví je důležitější, než si vůbec dovedete představit,“ apeloval. To věděla i samotná Niece, která o psychice často se svými obdivovateli debatovala.

Na památku oblíbeného sexsymbolu její rodina uvedla, že založí neziskovou organizaci pro povědomí o duševním zdraví, která bude pracovat na poskytování grantů na výzkum duševních chorob. „Byla krásná a laskavá, citlivá a zábavná,“ uvedla rodina na její počest podle deníku Daily Mail.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop