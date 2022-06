S pořádně pocuchanou karosérií skončilo luxusní žluté Ferrari. Nehoda se stala 17. června v Karlových Varech. Jednatřicetiletý řidič dostal smyk a sporťákem narazil do pouliční lampy! Škoda se vyšplhala na neuvěřitelných 2,1 milionu korun!

„Krátce před půl osmou hodinou ranní došlo v Karlových Varech k dopravní nehodě osobního vozidla značky Ferrari. K té mělo dojít tak, že jednatřicetiletý řidič jedoucí z ulice Jáchymovská směrem do ulice Sokolovská zřejmě nepřizpůsobil rychlost, měl uvést vozidlo do smyku, vyjet mimo komunikaci a následně narazit do sloupu veřejného osvětlení,“ uvedli na webu policejní mluvčí Jan Bílek a Zuzana Týřová.

Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Řidič byl podroben dechové zkoušce, která měla negativní výsledek. „Škoda byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 2,1 milionu korun,“ dodali mluvčí s tím, že řidič dostal pokutu.

