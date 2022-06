Devatenáctiletý řidič na Sokolovsku se během jízdy snažil z auta vyhnat obtížný hmyz, pak narazil s autem do sloupu. O poznání hůř dopadl na Liberecku dvaačtyřicetiletý motorkář. Ten kvůli vose, která mu vlítla do přilby, ztratil kontrolu nad motorkou a narazil do svodidel. Amputoval si tak nohu nad kotníkem.