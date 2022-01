Mohutná socha Panny Marie mezi Količínem a Rymicemi byla po nehodě úplně zničena. Socha skončila hlavou zapíchnutou do země, podstavec skončil povalený na boku vedle základny. Řidič auta, zřejmě značky Peugeot, od nehody ujel.

Léta letoucí stála socha Panny Marie v pravotočivé zatáčce mezi Količínem a Rymicemi na Zlínsku, dokud se v pátek večer nepřiřítil neznámý řidič a nesrazil ji. Mohutnou a zcela určitě několikatunovou sochu shodil na zem.

Socha Marie skončila vzhůru nohama zapíchnutá hlavou do zmrzlé hlíny, obrovský podstavec pak povalený na boku vedle základny a rozlomený. „Hledáme kohokoliv, kdo by pomohl při pátrání dopravní nehody a následného ujetí od místa činu. Mezi Količínem a Rymicemi, je to hyenismus,“ napsal na Facebooku starosta obce Radovan Kaňa.

Stopy ve sněhu nastiňují, jak se asi řidič do sochy trefil. Zřejmě vyjel ze silnice, najel na trávu a pak narazil do pomníčku. „Vozidlo bude na přední části bourané. Děkujeme za sdílení a pomoc, případné informace můžete předat na 158,“ píšou zástupci obce.

Po zničeném autě toho na místě moc nezbylo, zůstal jen znak auta, jde o vozidlo značky Peugeot. „Nehodu vyšetřují kroměřížští dopravní policisté. Stala se 28. ledna zřejmě mezi 21. a 23. hodinou. Neznámý řidič při průjezdu pravotočivou zatáčkou jel pravděpodobně příliš rychle, na namrzlé komunikaci zřejmě dostal smyk a narazil do sloupu. Následně z místa ujel,“ sdělil k nehodě mluvčí policie Petr Jaroš.