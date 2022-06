Vjela svým obřím SUV do ulice, kde byl zákaz vjezdu, přes přední kapotu neviděla, že je na silnici holčička a přejela ji! Dítě zemřelo. Tragédie se odehrála před dvěma lety v Brně. Tamní krajský soud řidičku odsoudil k podmínce a zákazu řízení. Odvolala se a uspěla! Nejvyšší soud se jí zastal, případ se bude znova projednávat. Nyní je tak bez trestu. Navíc konstatoval, že vinu nese i matka dítěte.

Natália K. (44) před dvěma lety vjela do klidné uličky v okrajové části Brna, jela na návštěvu. Přestože tam byl zákaz vjezdu, svým obřím SUV mercedesem do ulice najela. Podle znalců přes robustní kapotu neviděla na devět metrů! To bylo právě osudové.



V blízkosti si hrály děti pod dozorem svých matek. Jedna z nich se na chvíli ohlédla kvůli garáži a stalo se neštěstí. Ani ne dvouletá holčička vjela na odrážedle pod kola mercedesu… Vážným zraněním hlavy podlehla v nemocnici.

Vinu nese i matka dítěte

Natália K. po celou dobu odmítala vinu za to, že pod koly jejího auta našlo smrt malé dítě. Nyní Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch řidičky, která se k němu odvolala poté, co dostala u Krajského soudu v Brně podmíněný trest dva roky s odkladem na 2,5 roku a zákaz řízení na čtyři roky. Pozůstalým měla také vyplatit 1,5 milionu korun.

„Primární zavinění toho, že se poškozená dostala do zóny jízdy vozidla řízeného obviněnou, tato shledává u osoby či osob, které porušily svou zákonnou povinnost a řádně nevykonávaly dozor nad pohybem dítěte,“ napsal podle serveru novinky.cz ženin advokát do dovolání.

Tento argument podpořilo ve svém vyjádření i Nejvyšší státní zastupitelství. „V případě smrti dítěte ve věku jeden a půl roku nelze ze zřejmých důvodů opomíjet odpovědnost jeho matky, která se zde podle jeho názoru jeví být spíše dominantní,“ napsali žalobci.

Senát Nejvyššího soudu v čele s Františkem Púrym pak dal námitkám za pravdu, verdikt krajského soudu zrušil a nařídil nové projednání případu. Verdikt znamená i to, že Natália K. by mohla znovu usednout za volant a řídit, neboť nyní v případu není žádné pravomocné rozhodnutí.