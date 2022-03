Zpět

Po úterní nehodě dvou osobních vozů na silnici 52 u Pasohlávek na Brněnsku zemřel po převozu do nemocnice jeden z řidičů, čtyři další lidé se zranili. Na policejním webu to uvedl mluvčí Bohumil Malášek. Podle záběrů z kamery z jiného vozu přejel mercedes řízený cizincem (42) do protisměru a trefil čelně Toyotu.