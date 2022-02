NSZ uvedlo, že soudu v Brně předložil kompletní spisový materiál, který obsahoval všechny relevantní důkazy. Chybějící listiny podle názoru dozorového státního zástupce neměly žádný důkazní význam. Na webu NSZ o tom dnes informoval mluvčí Petr Malý.

Rozhodnutí v kauze Stoka, která se týká podezření z korupce na radnici Brno-střed, mělo být původně vyneseno poslední lednový den. Souzeno je 11 lidí a dvě firmy. Hlavou zločinného spolčení je podle obžaloby bývalý místostarosta a radní Brna-střed Jiří Švachula (ex ANO).

Svědci v kauze Stoka: Nic nevíme, ničeho jsme si nevšimli, zakázky jsme neovlivňovali

Žalobce pochybení přiznal

Soud ale rozsudek nevynesl, ve spisu mu chybělo až 12 tisíc stran. To přiznal pro Blesk.cz i státní zástupce. „V hektické době, kdy jsme podávali obžalobu před koncem termínu, se do spisu nedostalo asi 12 000 stran. Je to poměrně velká část. Jsou to materiály k jednotlivým veřejným zakázkám. Jde o kombinaci pochybení,“ uvedl státní zástupce Petr Šereda.

Údajná politicko-podnikatelská mafie měla ovlivnit zakázky v hodnotě 328 287 537 korun. Škody způsobené politicko-podnikatelským gangem Brna-střed pak jenom na úplatcích mají dosahovat závratných 49 324 877 korun! Rozsudek by tak měl být vynesen v březnu.