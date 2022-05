Minulý víkend poznamenala Mistrovství ČR nákladních vozidel v extrémním terénu v Černuci na Kladensku obrovská tragédie. Jeden z nákladních vozů tam zabil tříletého Ondráška. Chlapečkovi rodiče jsou na tom prý psychicky velmi špatně. Co přesně se stalo, není dosud jasné, policie případ šetří jako usmrcení z nedbalosti. Podle svědka jel truck v místech určených pro diváky bezohledně.

Tragickou událostí se nyní zabývají kriminalisté. Mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová v pondělí v tiskové zprávě uvedla, že případ šetří jako usmrcení z nedbalosti. Doplnila, že budou vyslýchat svědky a zjišťovat okolnosti nehody i to, zda nepochybili pořadatelé.

„Podle dosavadního šetření mělo malé dítě vběhnout do dráhy projíždějícího nákladního automobilu. Chlapeček bohužel podlehl vážnému zranění na místě,“ uvedla Richterová.

Jeden ze svědků tvrdí, že osmikolová Tatra 813 „pancéřák“ byla povolána k vyproštění jiné převrácené tatry. A projížděla sekcí, kudy chodily celé proudy lidí. „Dalo by se to považovat za divácká místa,“ napsal návštěvník závodů na sociální síť. Řidič jel podle něj bezohledně a cestou do kopce nemohl vidět přes horizont, za kterým chodili lidé ke stánkům. Prý v první moment vůbec nevěděl, že někoho přejel, a agresivně křičel na lidi okolo.

Strašlivá tragédie otřásla rodinou chlapečka. Podle webu Znesnáze21 jsou na tom Ondráškovi rodiče psychicky velmi špatně. Otec musel na nějaký čas přerušit práci a oba skončili v péči lékařů.