Děsivé svědectví! Chlapec, který zemřel v sobotu odpoledne pod koly náklaďáku při závodech trucků v Černuci na Kladensku, nevběhl na závodní trať. Očitý svědek neštěstí tvrdí, že mnohatunový kolos vjel do lidí v místech určených pro diváky!

Svědek tvrdí, že osmikolová Tatra 813 »pancéřák « byla povolána k vyproštění jiné převrácené tatry. A projížděla sekcí, kudy chodily celé proudy lidí. „Dalo by se to považovat za divácká místa,“ napsal návštěvník závodů na sociální síť. Řidič jel podle něj bezohledně a cestou do kopce nemohl vidět přes horizont, za kterým chodili lidé ke stánkům.

„Valil tatru na plný plyn, přejel horizont a vlítl do lidí. Uskakovali, kam mohli,“ popisoval muž. Po pár vteřinách, když se usadil prach, se podle jeho popisu z písku zvedla udivená maminka s miminkem v náručí, vedle sebe převrácený kočárek a kousek od ní leželo tělíčko asi šestiletého chlapce. „Řidič vylézá z kabiny a agresivně něco řve na lidi okolo, kteří řvali na něj. Vůbec nevěděl, že někoho přejel…“ napsal svědek. Zda se neštěstí odehrálo tak, jak popisuje, nyní zjišťují policisté. Slova o tom, že k tragédii došlo mimo trať, ale potvrzují i další návštěvníci.

Dopravní expert Jan Pechout: Opatrnost je priorita

„Místo, kde se závodí, a prostory pro diváky musí být při podobných akcích jasně dané a ohraničené páskou. Je ale těžké jaksi fyzicky od sebe obě strany oddělit. Nejdůležitější je opatrnost jak návštěvníků, tak závodníků, především jde-li o tak velké vozy na tak těžkém terénu, kde řidiči mají sníženou možnost výhledu s řadou tzv. mrtvých úhlů. Co se přesně stalo, musí zjistit policie.“

Chtěl se vyhnout?

Očitý svědek míní, že neštěstí se stalo v místech, kde mají kamiony jezdit pomalu a s velkou opatrností. „Kluk se spíš snažil tatře vyhnout, než aby pod ni nečekaně vběhl. Ale jak zareagujete, když dva metry od vás najednou vylítne náklaďák,“ napsal. Neštěstí sledoval, jak uvádí, ze zhruba 10metrové vzdálenosti.

Příspěvek smazal

Jakmile muž umístil příspěvek na sociální síť, začaly mu chodit nejrůznější komentáře, zřejmě od lidí, kteří jsou přesvědčeni, že za tragédii mohou jen rodiče dítěte. Rozhodl se proto svědectví stáhnout a zpřístupnit ho až po výpovědi na policii.

Výslechy a posudky

Příčiny neštěstí jsou předmětem vyšetřování. „Pána vyslechneme stejně jako ostatní svědky a budeme vyhodnocovat také záběry, které nám poskytnou lidé z místa. Na řadu přijdou i znalecké posudky,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.