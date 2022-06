Dvě nehody a dvě oběti. Noc se soboty na neděli byla v Kraji Vysočina mimořádně tragická. Jedné z obětí bylo pouhých dvacet let.

Při dvou tragických nehodách na Vysočině zemřeli v noci na neděli dva lidé. Krátce po půlnoci na Havlíčkobrodsku zahynul chodec, kolem 1:30 pak náraz do stromu na Pelhřimovsku nepřežil řidič osobního vozu. V tiskové zprávě o tom informovala policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

První tragická nehoda se stala kolem 0:30 u obce Štoky. „Při prvotním šetření na místě nehody policisté zjistili, že šestačtyřicetiletý řidič vozidla Citroën projížděl po silnici ve směru od Havlíčkova Brodu. Po komunikaci se v té době dosud nezjištěným směrem pohyboval šestačtyřicetiletý chodec, na jehož pohyb řidič nedokázal zareagovat a došlo ke střetu,“ uvedla Čírtková. Chodec zemřel na místě. Policisté žádají případné svědky nehody, kteří by pomohli událost objasnit.

Druhá nehoda se stala asi o hodinu později. Dvacetiletý řidič jel po silnici ve směru od obce Nová Ves směrem do centra obce Horní Cerekev, v pravotočivé zatáčce se dostal mimo vozovku, narazil do svodidla a stromu. Rovněž on zemřel na místě.