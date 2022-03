„Policie na Vysočině obvinila osmnáctiletého mladíka z vraždy třiadvacetiletého muže, která se stala v noci na pátek na Havlíčkobrodsku,“ řekla mluvčí policie Dana Čírtková. Obviněnému mladíkovi hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

„V noci na pátek jsme začali prověřovat okolnosti násilného trestného činu, jehož obětí byl třiadvacetiletý muž. Osobu podezřelou z toho činu jsme zadrželi. Podrobnosti řekneme v pondělí, až budeme mít výsledky pitvy. Vyšetřovatel podal podnět státnímu zástupci k vypracování návrhu vzetí do vazby,“ řekla Čírtková.

Podle informací Deníku byl zavražděný otcem dvou dětí a v Chotěboři bydlel s partnerkou. Původně pocházel ze Slovenska, kde měl i zbytek svých příbuzných. V Čechách si prý moc přátel nenašel.

„Je strašné, co se stalo. Tři dny předtím nepřišel domů, nevěděli jsme, co se děje,“ řekla Deníku švagrová mladého muže. Rodina si není vědoma, že by zavražděný měl nějaké problémy, z činu jsou v šoku. Tělo prý našli v lese v místě zvaném Koukalky. „Byl to hodný kluk. Rád se s lidmi bavil.“