Britka Ghislaine Maxwellová by měla být odsouzena k 30 až 55 letům vězení za napomáhání sexuálnímu zneužívání, uvedla ve středu americká prokuratura. Původně jí hrozilo až 65 let ve vězení. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters. Šedesátiletá Maxwellová byla v prosinci odsouzena za to, že získávala sexuální partnerky pro svého někdejšího přítele, amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. Rozhodnutí soudu o výši trestu se očekává 28. června.