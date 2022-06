Na konci května došlo v Olomouci k brutálnímu útoku. Do herny na Masarykově ulici vstoupil dvaasedmdesátiletý recidivista. Kolem podniku často korzoval a v kriminálech si během života odseděl 48 let. Od paní z obsluhy (57) chtěl nejdřív vymámit tučný finanční obnos, poté ji chladnokrevně zasáhl do mozku. Postřelená žena tehdy byla v herně jen jako záskok za mladší kolegyni. Seniorovi za pokus o vraždu hrozí až dvacet let vězení.

Na 20. květen letošního roku rodina sedmapadesátileté paní ze Štěpánova nikdy nezapomene. Ten den šla žena do herny na Masarykově ulici v Olomouci zaskočit za kolegyni, která potřebovala jít ze zaměstnání dříve, aby si stihla vyzvednout dítě ze školy. Ženě se směna navíc v herně hodila. Jako samoživitelka šetřila každou korunu, aby mohla poslat svou patnáctiletou dceru na vysněnou střední školu, kde by se věnovala veterině.

„Maminka měla dvě i tři práce. Na sestru byla sama. Bála se zdražování, co přinese podzim, aby vše finančně utáhla. Ten pátek, když mi volala, že bere směnu za kolegyni na Masaryčce, jsem jí to rozmlouvala,“ sdělila pro Olomoucký deník starší dcera Petra. „Až jsem se někdy zlobila, že je pořád v práci a nemá nic ze života. Zvala jsem ji, ať přijde večer k nám na návštěvu, za vnoučaty. Odmítla se slovy, že teď je každá koruna dobrá,“ popsala dcera.

Trvalé poškození mozku

Zdravotní stav sedmapadesátileté ženy po měsíci trochu zlepšil. Dle informací Olomouckého deníku byla postřelená přeložena na oddělení následné intenzivní péče ve Vojenské nemocnici Olomouc. Střelec ovšem ženu zasáhl přímo do mozku a podle lékařů je velmi pravděpodobné, že pacientka bude mít trvalé následky.

„Ten gauner mamince prostřelil hlavu, má poškozený mozek. Návrat do běžného života nevidí odborníci jako možný. Ale stále bojuje. Už to, že nezemřela v herně, kde čtyřicet minut ležela, než přišel další zákazník a zavolal záchranku,“ svěřila s pláčem médiu starší dcera Petra.

Ta prozatím vzala svou mladší sestru k sobě do sousední vesnice. Jednoduché to ale nemá. Sama má tři potomky, z toho tomu nejmladšímu jsou teprve čtyři měsíce. Svěřila, že sestru vzali na vysněnou střední školu, neví však, jak všechno poplatí. „Chceme, aby studovala. Bydlet bude na internátě, na každodenní dojíždění je to daleko. Strava bude stát hodně peněz, k tomu doprava, výdaje spojené s pomůckami při nástupu do prvního ročníku,“ sdělila Petra, která se jako trojnásobná maminka trápí s rodinnými výdaji.

Zabiják strávil za mřížemi 48 let

Osud rodiny ale není lhostejný vedení města Štěpánov, odkud zraněná žena pochází. Na svých webových stránkách město zveřejnilo veřejnou sbírku, kterou chtějí rodinu podpořit. „Město Štěpánov vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na pomoc a podporu rodiny ze Štěpánova, postižené trestním činem loupeže a těžkého ublížení na zdraví se závažnými, život ohrožujícími a trvalými zdravotními následky pro člena rodiny – maminku nezletilé dcery,“ uvedlo město.

Pachatel, který ženu chladnokrevně střelil do hlavy, byl krátce po činu zadržen policií. Jak již Blesk.cz dříve uvedl, senior je mnohonásobným recidivistou. Ze svých 72 let života strávil 48 roků za mřížemi, a to většinou za násilnou trestnou činnost. Odsouzen byl dokonce i za vraždu, kterou navíc spáchal ve výkonu trestu, když v roce 1980 ve věznici v Leopoldově kladivem umlátil spoluvězně.