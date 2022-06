V pondělí přišla Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje o svého kolegu Miroslava (†45). Liberecký záchranář a dobrovolný hasič z Rumburku vyrazil ráno na cestu do práce. Do té bohužel už nikdy nedojel. Po cestě měl totiž vážnou dopravní nehodu a po nárazu do stromu Míra svůj boj o život prohrál. Poslední rozloučení proběhne na konci června.

Bylo pondělí kolem šesté hodiny ranní, když liberecký záchranář a dobrovolný hasič Miroslav vyrážel jako obvykle po silnici I/9 od Rumburku na Svor do práce. Trasu znal jako své boty, ovšem onen den do práce bohužel nedojel.

Po cestě se ale stala tragédie. Jak již Blesk.cz napsal dříve, podle policie došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel v momentě, kdy Miroslav chtěl předjet auto před sebou, jehož řidič však začal odbočovat do směru, ze kterého ho záchranář předjížděl.

Rodina se ztrátou stále vyrovnává

Řidič druhého osobního vozidla nehodu přežil a s vážnými zraněními byl přepraven do nemocnice. Život oblíbeného kolegy a milovaného tatínka, manžela a syna bohužel vyhasl. „Děkujeme všem za projevenou soustrast a slova útěchy,“ napsala na sociálních sítích zdrcená manželka. Ona i jejich dvě malé dcerky se ztrátou milovaného tatínka stále vyrovnávají.

„Svět přišel o výjimečného člověka, který byl skvělý manžel, otec, bratr, syn, strýc, kamarád, hasič a záchranář tělem i duší. Zachraňování životů a majetku bylo jeho životní poslání, nejen u našeho sboru ale i v dalších jeho zaměstnání,“ uvedli na Facebooku rumburští hasiči, pro které Míra pracoval jako dobrovolník. Mimo to také muž působil u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. „Míro, chybíš nám a budeš chybět,“ uvedla krátce ve čtvrtek na sociálních sítích.

Dávej tam na nás shora pozor, chlapáku

A ze smrti nejsou zdrceni jen kolegové a rodina, ale i obyvatelé severočeského města Rumburk. „Upřímnou soustrast rodině, byl to skvělý záchranář,“ napsala jedna z obyvatelek. „Mirka jsem znal osobně. Byl to skvělej, rovnej chlap. Je to obrovská ztráta, je mi to moc líto. Hodně sil rodině i kolegům. Čest jeho památce,“ vyjádřil se známý Tomáš K..

„Míro, kolego a kamaráde. Nezapomenu nikdy! Dávej na nás pozor tam shora, chlapáku,“ doplnil dojemná slova kolega Tomáš V. Poslední rozloučení rodina naplánovala na 29. června dopoledne a uskuteční se na hřbitově v Rumburku, kde Miroslav s rodinou žil.