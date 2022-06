Kozoroh

V první polovině pracovního týdne přijdete o dost sil. To však neznamená, že by se zhoršily vaše pracovní výkony. Jen budete unavení. Nadřízený vás stále peskuje a vy toho máte plné zuby. Je možné, že mu již brzy od plic řeknete, co si o něm myslíte.