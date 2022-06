Liberecký záchranář a dobrovolný hasič z Rumburku Miroslav (†45) jel v pondělí ráno do práce. Nikdy do ní ale nedorazil. Cestou měl totiž vážnou dopravní nehodu, při které po nárazu do stromu zemřel. Jeho kolegové ztrátu kamaráda oplakávají, kriminalisté mezitím hledají svědky nehody.