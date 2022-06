Vladimír Skrčený 27 let pomáhal a chránil u policie, při jedné z akcí například zachránil novináře, který se stal rukojmím jednoho zločince. Pak ale přišla vážná nehoda na lyžích a život se Vladimírovi otočil vzhůru nohama. Teď by potřeboval pomoci on, kvůli těžkému úrazu má problémy a potřeboval by lehotříkolku.