Kroupy ve Skalici na Znojemsku poškodily střechu bytového domu. „Rozbité střechy byly i v obci Křepice, kde rozbily několik střech a sahaly až do výšky 30 centimetrů,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

„Včerejší supercela vyvolala v našich občanech velké obavy, a to včetně mě samotné. Pořád máme před očima, co se tady stalo před rokem, a to tím spíše, když je za pár dnů roční výročí tornáda. Stejně tak před pár dny nás vylekal výskyt tornáda v nedalekém Lanžhotě. Raději na to nesmíme ani myslet, že by se něco podobného mohlo ještě někdy opakovat,“ přiznala starotka Hrušek Jana Filipovičová (51, KDU-ČSL).

Zasažený i Kuželov

Bouře se přehnala i nad Kuželovským mlýnem na Hodonínsku, kde se točila známá pohádka O statečném kováři. „Bohužel předpověd silných bouřek se nevyhla ani nám. Zasaženy všechny tři obce Hrubá Vrbka, Malá Vrbka a Kuželov. Všude popadané stromy, střechy rozbité, staré stodoly poničené a některé uplně zničené...,“ uvedli na svých facebookových stránkách hasiči z Hrubé Vrbky a přidali několik fotek.

Počasí o sobě v posledních sedmi dnech vůbec dalo vědět! Kroupy se přehnaly i Olešnici na Blansku minulý čtvrtek večer. Obec se proměnila v zimní krajinu, místy dokonce závěje krup vydržely i několik hodin! Silnici musel protahovat pluh. Jen pár dní před tím, v pondělí, Lanžhotem pro změnu prosvištělo tornádo o rychlosti 150 km/h a poničilo zhruba 30 domů.

Lidé si více všímají

Lidé už mnohdy hledí na nebe s obavou. To, co vytvořily mraky nad takřka celým územím republiky v pondělí, bralo dech.

„Šlo o tzv. roll cloud (oblačný válec na čele bouře), který měl několik kilometrů. Není tak mimořádný, jak by se mohlo zdát. Dříve nebyl jen tak často focen. Po loňském tornádu si ale lidé toho více všímají a fotí,“ uvedla meteoroložka Dagmar Honsová. Oblačný válec vzniká tam, kde z bouřkového oblaku „vytéká“ studený vzduch. Tyto fotograficky velmi zajímavé jevy zachytili lidé právě v tornádem poničených Hruškách i v Hodoníně.

Opět supercely

Podle Honsové nicméně nejde o nijak extrémní situace. „Setkáváme se s tím v červnu každoročně, jen na to lidé zapomínají. Je to kvůli tomu, že přes naše území prochází studené fronty do teplého vzduchu s extrémními teplotami,“ vysvětlila meteoroložka.

Znovu se tvořily i supercelární bouře, tedy takové, které přinášejí tornáda. Řádění živlu začalo v pondělí ráno na Domažlicku, kde bouře strhávala střechy. Další přešla odpoledne nad Pardubickem. Ještě v úterý ráno tu a ve Středočeském kraji bylo takřka pět tisíc domácností bez proudu. Značné škody způsobila bouře i v Chrudimi, kde vichr zlámal stromy, ničil střechy. Uzavřený je místní hřbitov a park.

Víte, jaké bude počasí? Sledujte radar Blesku!

VIDEO: Tornádo v Lanžhotě 13. června 2022 mělo rychlost zhruba 150 km/h.

délka: 00:22.53 Video Video se připravuje ... Tornádo v Lanžhotě 13. června 2022 mělo rychlost zhruba 150 km/h Poškodilo na 30 domů. Počasí online Morava