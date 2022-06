„Bylo to v rozsahu několika ulic. Byly poškozené střechy i vzrostlé stromy. Volně létaly předměty. Byl výpadek proudu,“ popsal starosta obce Ladislav Straka.

O tom, že to bylo tornádo, spekulovali místní od začátku, potvrdit to ale museli meteorologové. „Máme videa od lidí i informace od kolegů amatérů. Je možné, že to mohlo být slabší tornádo. Jedeme se podívat na místo na škody, které to způsobilo, abychom měli objektivní informace. Stejné škody ale může způsobit i situace, kdy to nebude tornádo. Potenciál tam ale je,“ řekl v úterý dopoledne Petr Münster z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Po poledni už měli meteorologové jasno: Bylo to tornádo! „Na 99 procent můžeme říct, že to bylo tornádo o rychlosti odhadem okolo 150 kilometrů za hodinu,“ uvedl Münster.

Podle něj to naznačují škody jako vyvrácení statnějších stromů. „Na domech nebyly škody tak velké, popadaly tašky nebo části střech,“ dodal meteorolog. Předběžné informace naznačují, že mohlo jít o tornádo mírné intenzity F1. Původcem tornáda byla dlouhožijící bouřková buňka, která vznikla poblíž Prahy.

S dětmi do sklepa

Lidé tak opět prožívali velký strach, protože za pár dní si jižní Morava připomene roční výročí od ničivého tornáda, které kromě obrovských škod má i šest obětí.

Petr byl v okamžiku bouře doma s pětiletým synem a tříletou dcerou. „Díval jsem se na televizi. Foukal vítr a najednou to začalo pískat. Vzal jsem dceru a šel k synovi do pokoje. Potom jsme se ještě schovali do sklepa,“ řekl.

Po bouři měl ve střeše několik děr. „Z jedné strany jsem přesunul tašky na děravá místa. Dělali jsme to do čtyř do rána,“ uvedl muž. Část střechy spadla i k sousedům.

„Za chvíli to bude roční výročí od loňského tornáda. V pondělí to taky vypadalo jako menší tornádo nebo tromba, ale nejsem na to odborník," řekl Straka.

Tentokrát nejsou hlášeny naštěstí žádné ztráty na životech a nikdo neutrpěl újmu na zdraví. „Zatím dáváme dohromady škody,“ dodal starosta. Hasiči na jižní Moravě v pondělí večer zaznamenali v souvislosti s počasím téměř 60 výjezdů. Většina byly popadané stromy, řešili ale i uvolněné střechy nebo čerpání vody.

Roční výročí

Ničivé tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem před rokem – 24. června. Jeho stopa byla 26 kilometrů dlouhá a 100 až 700 metrů široká. Nejvíce zasažené byly obce Lužice a Mikulčice na Hodonínsku a Moravská Nová Ves a Hrušky na Břeclavsku, značné škody napáchal živel i v hodonínské části Pánov.

Škody dosáhly miliard korun, poničeno bylo na 1200 domů, zhruba šestinu bylo nutné zbourat. Na následky zranění způsobených tornádem zemřelo šest lidí, mezi nimi bylo i dvouleté dítě.

