Její osud doslova sledoval celý národ. Silvie (tehdy 14) z Moravské Nové Vsi jela loni v červnu autobusem, když ho popadlo do svého oka tornádo a házelo s ním vzduchem, jak s balónkem. Školačka přitom utrpěla závažná poranění a hrozil jí invalidní vozík. Ukázala se ale jako velká bojovnice a zatančila si nyní na školním plese polonézu.

O úspěchu léčby informovala reportérka České televize Barbora Žítková. Svá slova navíc doplnila krátkou videosekvencí ze zmíněného školního plesu. Že dívka prodělala vážné zranění a zůstal jí poškozený nerv v noze, není vůbec poznat. S ortézou tančila naprosto bezvadně.





U Mikulčic dráhu autobusu, ale zkřížilo tornádo, které ho nadzvedlo přes železniční val a odhodilo o několik desítek metrů dál.

Na pomoc jí přispěchali v rámci příhraniční spolupráce rakouští záchranáři, kteří ji přepravili na urgentní příjem do Vídně. Jakmile to její stav dovolil, byla přepravena do Fakultní nemocnice v Brně.



Statečné školačce držela pěsti celá republika a její příběh koloval nejen médii, ale i na sociálních sítích.

Už tehdy máma zraněné dívky věřila, že se Silvie uzdraví. „Moc věříme, že dcerka bude chodit. Víme, že zpočátku bude na vozíku. Že rehabilitace potrvá i rok,“ uvedla tehdy. Jak se ukázalo, školačka se ukázala jako velká bojovnice, když už po 11 měsících tančila na plese.



délka: 01:39.90 Video Video se připravuje ... Muž natočil tornádo na Moravě z bezprostřední blízkosti. Policie ČR / obyvatel Lužic

Fotogalerie 6 fotografií Lékaři v Dětské nemocnici v Brně cvičí se Silvinkou (14) před její další operací. Autor: Blesk:Irena Mackových

Zasaženy byly: Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice, Hodonín a jeho odloučená část Pánov. Poničeno bylo na 1200 domů, zhruba 200 z nich bylo zbouráno. Škoda je v řádech miliard korun, je i na obecním majetku.