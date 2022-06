Elizabeth Steinová dokonce otěhotněla. „Během tří let jsem byla v New Yorku a na Floridě nesčetněkrát napadena, znásilněna a prodána. V jednu chvíli jsem i otěhotněla (dodnes nevím, s kým to bylo) a musela jsem na potrat. Staly se věci, které byly tak traumatizující, že o nich dodnes nejsem schopná mluvit; nemám ani slovní zásobu, abych je popsala,“ řekla Steinová s tím, že jak Epstein, tak Maxwellová ji děsili.

„Řekli mi, že pokud to někomu řeknu, nikdo mi neuvěří, a pokud ano, zabijí mě i mé nejbližší. Věřila jsem jim to. Kdysi jsem byla bystrá, zábavná, společenská a milá. Milovala jsem život a lidé se se mnou upřímně rádi stýkali. Po setkání s Jeffreym Epsteinem a Ghislaine Maxwellovou jako by mi někdo zhasl světlo v duši…“ uzavřela.