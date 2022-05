Kriminalisté už muže (29) z vraždy tří lidí v Kostelci na Hané na Prostějovsku obvinili. Pachatel ubodal svého bratra, sestru i otce. Podle vedoucího odboru obecné kriminality olomoucké krajské policie Jana Lisického členy své rodiny zavraždil loveckými noži zvlášť surovým a trýznivým způsobem a po předchozím uvážení.

Motivem k tak hrůznému činu může být podle forenzní psycholožky Ludmily Čírtkové velká nenávist a zášť, velmi často spojená s falešným pocitem, že já jsem oběť, že mi druzí ubližují.

„Ten pocit, že je mi ubližováno, že mi někdo způsobuje psychická zranění, nebere mě vážně, klíčí zpravidla dlouho a pak vede k tomu, že se ten člověk obrazně řečeno zahřívá a začíná si ve fantazii představovat, jak by to mohl vyřešit. A jsou lidé, kteří z fantazií sklouznou i do plánování a už samotná příprava jim dělá dobře. Ve svém zvráceném vidění světa mají pocit, že ti lidé si to zaslouží,“ vysvětluje cestu k děsivé trojnásobné vraždě.

Chladná a metodická agrese

Jaká je osobnost pachatele, který vraždil bez afektu, nebyl pod vlivem drog ani alkoholu? A vše si dopředu pečlivě naplánoval? Psycholožka Čírtková upozorňuje, že na dálku se diagnóza dělat nedá, nicméně z rukopisu činu jde vyčíst, že pachatel je totálně sebestředný egocentrik se vztahovačným vnímáním, kdy vše, co se mu dělo, vnímal jako ústrky.

„Vede to k zahořknutí, postupnému zahřívání kotle s nenávistí, nenávist pak často ústí i v takovéto zločiny, kdy nás asi nejvíc překvapí, že ta agrese není horká, ale že je chladná. Je to chladnokrevné a metodické,“ popisuje Čírtková.

Mohl být syn, který zaútočí na bratra dvěma noži a čtyřiceti bodnými ranami, z nichž většina zasáhne krk, a ubodá i sestru a otce, duševně vyšinutý? Podle Ludmily Čírtkové tato otázka svědčí o tom, že jako přihlížející šokujícímu činu máme tendenci psychopatologizovat zlé chování. Říci si, že to přece nemohl udělat normální člověk, je určitý způsob naší psychické obrany.

Jen »zlý charakter«

Pravda je ale jiná. Málokdy je podle odbornice i velké zlo motivováno vysloveně závažnou duševní poruchou v tom smyslu, že by se dalo uvažovat i o tom, že ten člověk není soudný a je mimo kontakt s realitou. „Když to řeknu zjednodušeně, je za tím »zlý charakter«. Pachatel nemusí být nemocný, ale je špatný. A špatný je proto, že má tak namixovány povahové vlastnosti, které z něho udělají trojnásobného vraha, navíc s překročením všech tabu, protože vraždí ve vlastní rodině,“ vysvětluje.

Vzpamatuje se z bratrova běsnění sestra?

Běsnění přežila pachatelova nejmladší sestra (17), kterou vrah zamkl na toaletě a ušetřil. Nejméně hodinu a půl tam nicméně zažívala děsivá muka a skončila v péči odborníků. Jaká je šance, že se z temné rodinné vraždy vzpamatuje? Zvláště, když unikla jen o vlásek?

„Obecně platí, že o tom, zda se znova postavíme na nohy, rozhoduje nejen zločin, ale také to, jak se s obětí zachází. Takže důležitá je podpora nejbližšího okolí. Také včasná odborná pomoc může výrazně zvýšit šance, že i přes takovou strašnou tragédii si najde nějakou cestu životem,“ uzavírá Ludmila Čírtková.

K děsivé tragédii došlo před několika dny i v Loučce na Vsetínsku. Zemřela žena a její tři děti.