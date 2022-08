Martin (14) se pokoušel zachránit oběť vraždy v Kostelci na Hané: Záchranáři popsali horor, který chlapec prožil

Martin Hublarda je čtrnáctiletý chlapec z Kostelce na Hané. Osudného 29. března se vracel domů od lékaře. Před jedním z rodinných domů ale objevil těžce zraněného a pobodaného muže. Byl jím Jiří (†57), kterého o něco dříve brutálně napadl jeho syn (29).

„Okamžitě k němu přiběhl a volal na linku 155. Muž byl v bezvědomí, nedýchal a krvácel z řezné rány v oblasti krku. Operátor okamžitě vyslal na místo události posádku RLP z Prostějova a zůstával s chlapcem na telefonu, kdy společnými silami probíhala KPR po telefonu,“ popisují záchranáři z Olomouckého kraje první okamžiky po telefonátu.

Mezitím v domě seděl vrah, jenž čekal na policisty. Netušil to ani Martin, který muži pomáhal. „Tento mladík jako jediný neváhal okamžitě pomoci - a my jej za tento hrdinský čin společně s PČR a hejtmanem Olomouckého kraje ocenili, protože si to zaslouží,“ dodávají záchranáři.

„Považuji to za automatické, tohle by měl udělat každý. Proto se mi zdá až nepatřičné, že mi za to, co jsem udělal, chce někdo poděkovat,“ vyjádřil se Martin. Jeho maminka dodala, že je sice potkalo něco nečekaného, ale o syna se nemusí bát. Ví totiž, že si v takové situaci vždy poradí.

Trojnásobná vražda

V domě pak záchranáři a policisté objevili další dvě těla - zavražděnou Anetu (†22) a o dva roky staršího Víta. Všechny měl podle policistů zavraždit jejich starší bratr. Brutální čin zaskočil i kriminalisty, mladý muž totiž použil bojové nože o délce asi 20 centimetrů, které si mezi útoky brousil. Údajně rodinu chtěl potrestat za to, jak se k němu chovala. Na záchodě pak ukryl svou sedmnáctiletou sestru, jíž vražedného běsnění ušetřil.